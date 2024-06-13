台南關公、媽祖合婚惹議 市府：違反宗教傳統

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南私人神壇「玉旨武玄壇」前往「鹿耳門天后宮」參香，文宣關公、媽祖「合婚」爭議今天在市議會發酵，市府民政局長姜淋煌表示，此炒作違反宗教傳統，凡人結婚也要雙方同意。

無黨籍台南市議員邱昭勝今天在台南市議會總質詢自由發言時間，詢問姜淋煌對玉旨武玄壇關公、媽祖合婚爭議看法。姜淋煌指出，關聖帝君和媽祖的神系不同，年代差異大，此炒作違反宗教傳統，並不恰當，對鹿耳門天后宮也不公平。

姜淋煌說，宗教雖是自由信仰，寺廟自治，但仍應遵循風俗與禮俗規範，神壇私自將關聖帝君與媽祖合婚，不管是歷史典故或時間點都不對，尤其二尊神明的神系不同，共同供奉理應是合祠，不是合婚，否則違反宗教傳統，即使凡人結婚也要雙方同意。

姜淋煌表示，此突發性議題聲量雖夠，但後遺症也大，如今玉旨武玄壇被檢舉收費、逃漏稅、違建等問題，「各人造業各人擔，不要把責任推到神明身上」。

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台南玉旨武玄壇和鹿耳門天后宮的「合婚」風波持續延燒，相較於供奉媽祖的安南區知名大廟鹿耳門天后宮，位於仁德區，而主祀關聖帝君的玉旨武玄壇只是私人神壇。

玉旨武玄壇9日前往北汕尾鹿耳門天后宮參香，事前臉書（Facebook）粉專文宣有「合婚大囍」、「合婚大典」等用詞，並將天上聖母改名為「天上關聖母」，引發爭議，也引爆信徒怒火，武玄壇關閉粉專，鹿耳門天后宮則要求對方正式道歉。（編輯：李淑華）1130613