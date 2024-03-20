白沙屯媽祖遶境湧18萬人潮 電信三雄高規格支援通訊

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（中央社記者江明晏台北20日電）白沙屯媽祖進香活動自18日起駕，展開9天8夜的徒步長征400公里進香活動，電信三雄高規格支援通訊，沿線擴充至少逾2倍的網路容量，共出動逾300位工程師待命，機動性應變18萬「香丁腳」的通訊需求。

台灣年度宗教盛事的白沙屯媽祖在3月18日凌晨已於苗栗拱天宮起駕，展開為期9天8夜的徒步長征400公里進香活動，本次報名參與繞境的信徒接近18萬人，創歷史新高。

白沙屯媽祖進香活動不僅是全台灣媽祖進香遶境活動中，徒步距離最遠的行程，急行軍速度更被信眾暱稱為「粉紅超跑」，最大特色是行進路線、歇息停駕地點皆由媽祖「現場指示」，沿途充滿驚喜，對通訊需求來說則是一大挑戰。

為確保9天8夜遶境期間通訊不間斷，電信三雄全力支援，中華電信指出，在起駕點白沙屯拱天宮、駐駕點北港朝天宮、回程停駕點通霄慈后宮等相關宮廟共布建超過30台以上新型4G/5G基地台，並導入5G 2CA+4G 4CA新技術，提供倍數級以上的網路處理能力。

遠傳指出，進香沿線已擴充超過2倍的既有網路容量，並沿途設置4G、5G行動通訊車；台灣大強調，已於媽祖起駕的苗栗拱天宮及回鑾的北港朝天宮兩處，提前完成與台灣之星的雙網整合，原台灣大用戶大約增加245%網路容量；原台灣之星用戶則增加網路容量約310%，沿線擴充266%網路容量。

除了在宮廟和人潮聚集處特別布建基地台外，由於白沙屯媽祖鑾轎「粉紅超跑」行經路線不定，電信三雄動員超過300位工程師全面針對可能繞境沿線如苗栗縣、台中縣、彰化縣和雲林縣等處擴充基地台容量，並派員進行全天候24小時即時訊務監控，後端有網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、障礙狀況排除等作業，機動性應變「香丁腳」的通訊需求。

此外，中華電信強調，運用AI技術分析網路訊務熱區，如在通霄苑裡交界處機動配置行動基地台車，滿足民眾進香沿途使用行動上網數據流量的需求。

台灣大導入諾基亞「智慧數據即時人流偵測系統」，以高出平日15倍的偵測速度，即時監控人潮熱區，讓用戶追隨「粉紅超跑」時同步擁有優化的網路體驗。（編輯：郭無患）1130320