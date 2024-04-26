PSYCHICFEVER訪台演出 AKIRA為師弟打氣

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（中央社記者王心妤台北26日電）日本男團PSYCHIC FEVER明天將在台中演出，今天受訪時，成員中西椋雅特別以中文問好，並現學現賣念出「大杯珍奶半糖少冰」，名模林志玲的丈夫AKIRA現身為師弟打氣。

PSYCHIC FEVER由JIMMY、中西椋雅、WEESA、小波津志、半田龍臣、渡邊廉及劍組成，他們今天從泰國飛來台灣並接受媒體訪問。

中西椋雅以中文說：「現在我正在努力學中文，我們是日本的男子團體，請大家一定要支持我們。」他笑說，學習中文是希望能獨自到手搖飲料點珍珠奶茶，平常聽台灣歌手周興哲的歌曲學習中文，最喜歡的歌是「你，好不好？」

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PSYCHIC FEVER目標是成為國際藝人，長期在泰國發展。他們坦言，團隊中不少成員之前沒出過國，因此在泰國聽到街邊人們說不同的語言就覺得是種衝擊，而在異鄉低潮時，像是沒有達到目標而感到懊惱落淚，團員之間會互相鼓勵，也能從粉絲的留言獲得力量。

另外，因為PSYCHIC FEVER是LDH（愛夢悅）旗下男團，AKIRA作為台灣LDH（愛夢悅）的執行長，特別現身為師弟打氣，並說「我（今天）是他們的保鑣。」（編輯：管中維）1130426