中捷列車事故 運安會5月完成最終調查報告

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）運安會主委林信得今天表示，去年5月台中捷運列車撞擊掉落軌道的起重機吊臂，預計今年5月完成事故最終調查報告。另針對電動車在國道頻頻撞上緩撞車事件，將合併調查原因。

立法院交通委員會今天邀請國家運輸安全調查委員會主任委員林信得人進行業務報告，林信得會中說明重大運輸事故調查進度，其中中捷列車事故已在去年11月發布事實資料報告，預計今年5月完成最終調查報告。

去年5月10日一列2節車廂的中捷列車由北屯總站開往高鐵台中站途中，中午12時27分行經豐樂公園站至大慶站間，撞上掉落軌道的塔式起重機吊臂，造成1人死亡、15人受傷。

另外，今年2月12日上午，由基隆八斗子開往菁桐的台鐵列車，行經新北市嶺腳站時發生出軌事故，幸無人傷亡，運安會2月公布初步報告，預計10月發布事實資料報告，明年8月完成最終調查報告。

針對已有多起電動車在國道上撞上高速公路局的緩撞車，雖無人傷亡，但造成緩撞車毀損。運安會去年開始調查，首例是發生在國道1號北上大雅路段，預計今年7月發布事實資料報告，明年5月完成最終調查報告。

林信得說，同時也已蒐集另4起雷同案例，將併同調查，釐清是宣導不足，還是車輛問題或駕駛操作問題。

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運安會調查中的其他重大運輸事故，還包括：去年11月，竹塘鄉公所幼童專用車與自用小客車在路口交岔處撞車，造成15人受傷， 明年5月完成最終調查報告。

以及康橋校車今年3月在台北市信義快道路文山隧道翻車，超過26人受傷，預計明年9月完成最終調查報告；楓滿遊覽車今年3月在高雄水管路撞及國道涵洞，造成1人死亡、16人受傷，預計明年9月完成最終調查報告。（編輯：陳清芳）1130422