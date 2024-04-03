新北：環狀線板橋至新北產業園區 拚局部雙向通車

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（中央社記者高華謙新北3日電）捷運環狀線受地震影響導致鋼箱梁錯位與軌道變形。新北捷運公司說，今天不可能全線營運，目前力拚今天下班尖峰時段前讓板橋站以北（板橋站至新北產業園區站）局部雙向通車。

花蓮東部外海上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台各地有感，捷運環狀線被民眾直擊「裂開」。新北市長侯友宜前往視察時說，環狀線在中原站到板新站間鋼箱梁位移，經全線檢測後，目前僅這段最嚴重，其餘沒問題。一定會確定安全無虞後，以最快速度做好交通與捷運運輸。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，地震發生時，軌道上有6輛列車、共約1300人，等車乘客約3000人，當下列車啟動自動保護機制而急停，有1輛位於景安站的列車脫軌，車上有1名坐輪椅旅客與另1名民眾分別有輕傷，已送醫治療。

吳國濟說，經檢視發現板新站至中原、橋和鋼箱梁錯位，軌道也變形；目前正再次全面巡檢其餘路段，若確定沒問題，第1階段拚下班尖峰時段前讓板橋站以北（板橋站至新北產業園區站）局部雙向通車，第2階段拚景安站以南（景安站至大坪林站）局部雙向通車，也已啟動接駁車服務。

吳國濟說，這一段梁為了橫跨整個路口，跨距最長，且加上這段高度是最高的10層樓高，因此相較之下更為脆弱。

吳國濟表示，環狀線1天運量約7萬人次；儘管目前只有單軌錯位，但另一軌也無法全線營運，因為擔心兩邊會交互影響，因此仍要再確認安全情形。

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台北市結構技師公會理事長徐茂卿說，這次地震比較大，捷運環狀線鋼箱梁有局部錯開，下緣水管也有錯動，首要之急是把錯位處暫時封閉，目前也已聯繫設計與承包廠商，希望今晚或明早前先進行固定，不要再惡化。

台北捷運局一工處副處長黃順秋表示，已聯絡廠商，目前仍擔心餘震，現在廠商也在調度材料與吊車，要今天晚上進行一步檢查，才能知道確切歸位與回正時間。（編輯：方沛清）1130403