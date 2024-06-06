台中捷運吊臂事故 運安會：預估6月中後發布

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（中央社記者余曉涵台北6日電）去年5月台中捷運列車撞擊掉落軌道的起重機吊臂，運安會預計6月14日請被調查單位陳述意見，後續經委員會討論是否修正後，就可以發布最終調查報告。

立法院交通委員會今天邀請交通部邀請國家運輸安全調查委員會主任委員林信得列席報告業務概況，並備質詢；邀請交通部就「台二線70K崩塌暨道路邊坡滑坡監控作為」進行專題報告，並備質詢。

根據運安會的書面報告，運安會成立起至今，運輸事故立案調查共282件，256件已結案，還有26件還在調查中。

其中有關去年5月台中捷運列車撞擊掉落軌道的起重機吊臂事故，運安會表示，調查報告草案於今年5月3日及20日經運安會委員會議初審及複審通過，相關被調查單位將於6月14日至運安會陳述意見，並經委員會議討論是否修正報告內容後，即發布最終調查報告。

針對電動車在國道頻頻撞上緩撞車事件，運安會表示，調查期間同時下載類似追撞工程緩撞車事故車輛事件資料紀錄器（Event Data Recorder, EDR）資料，以做為事故樣態及系統性因素分析依據，預定今年7月發布事實資料報告，今年年底完成最終調查報告。

運安會表示，康橋校車翻覆案，預計今年9月發布事實資料報告外，今年5月康橋校車發生的打滑自撞事故也將併案處理。

運安會說，目前共發布1705項運輸安全改善建議，完成改善結案者有1555項，超過150項各機關（構）仍在積極改善中。

其中航空部分以交通部民航局與國防部空軍司令部等較多，主要為機場跑道設施與 超輕型載具活動團體督導安全改善；水路部分以交通部航港局、台灣港務公司、農業部漁業署等較多，主要為引水人管理、船舶交通服務系統、漁船 作業安全安全改善。

鐵道部分以台鐵公司最多， 主要為施工安全管理、列車維修與檢查、列車運轉調度、平交道安全防護安全改善；公路部分以交通部最多，其次為交通部公路局，主要為遊覽車、 國道客運業與載運危險物品車輛安全改善。（編輯：黃世雅）1130606