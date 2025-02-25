中捷吊臂事故1死15傷 2工人一審宣判獲緩刑

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（中央社記者蘇木春台中25日電）興富發位於台中的建案，前年5月間因施工不慎，吊臂掉落下方中捷軌道釀1死15傷事故。台中地院今天一審宣判，2名工人依過失致死罪各判1年2月、1年徒刑，均緩刑3年，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，興富發公司建案工地「文心愛悅」，於民國112年5月10日施工時，因塔吊吊臂拆除施工不慎，造成長約40公尺、重約3.3公噸的吊臂掉落，吊臂先砸中建案部分外部結構後，掉落在下方中捷綠線軌道上。

當天中午12時27分，1輛自中捷豐樂公園站發車的捷運列車起步後，因煞車不及撞上卡在軌道上的吊臂，造成1死15傷事故，其中死者為靜宜大學法律系助理教授林淑雅，她生前為知名人權學者。

檢方查出，興富發公司的文心愛悅建案，將工程委任給齊裕營造公司，齊裕公司將頂樓塔吊作業發包給宇球國際興業公司，當天進行的塔吊吊臂拆除工程，由宇球公司委託吊車業者嘉謜工程行施作。

其中，現場操作吊車的呂姓人員及吊車許姓指揮人員，施工時發現吊車的臨時插銷及旋轉盤卡住，但未依照機具操作程序排除，仍進行吊車水平移動產生斜拉剪力，造成吊車吊臂脫落而下墜。

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檢方偵辦後，將呂男等2人依過失致死罪嫌起訴。另外，蔡姓工地負責人與其他工作人員，僅在1樓協助輔助性指揮，檢方認定蔡男等人與興富發、齊裕、宇球、嘉謜等公司罪證不足，均不起訴處分。

台中地院一審審理後，今天依過失致死罪判許男1年2月、呂男1年徒刑，均緩刑3年，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1140225