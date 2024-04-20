北市前3月取締未讓行人逾6千件 議員批宣導不足

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（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市政府宣示今年為交通安全年，北市警方統計1至3月取締車不讓行人有6075件。議員指出，取締件數每天約70件，批評宣導不足。警方表示，取締件數增加是因強化維護行人路權。

台北市警察局交通大隊今天發布新聞資料指出，今年是北市交通安全年，為積極防制交通事故，讓駕駛養成行人優先習慣及有效維護行人路權，將持續針對車不停讓行人違規加強執法。

警方表示，統計今年1月至3月止，北市取締車不讓行人共6075件。車輛行經路口應減速慢行、停讓行人，行人應依照標誌線、號誌指示穿越道路，呼籲用路人共同遵守交通規則，一起營造友善安全通行環境。

對此，民進黨台北市議員許家蓓指出，台北市長蔣萬安先前宣示今年為交通安全年，但依警方統計1至3月取締車輛不停讓行人竟有6075件，幾乎每月約2000件、每天約70件，數據驚人。

許家蓓表示，取締件數增加代表市府宣導不足，且不該以取締件數為政績，應以實際可預防嚇阻違規為主要方向。

台北市交通大隊指出，北市今年1月至3月取締車輛不停讓行人違規件數共6075件，去年同期數據為6158件。

警方表示，今年前3月取締車不停讓行人件數高，是因持續強化維護行人路權，並訂定「加強高風險對象交通事故防制計畫」，把車不停讓行人列為重點執法項目。

針對後續，警方指出，將持續針對事故及違規熱點強化執法，且經員警觀察，駕駛行經路口停讓行人情形已有增加，另會加強執法及積極宣導，維護用路安全。（編輯：戴光育）1130420