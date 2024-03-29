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寶林茶室食物中毒案 2死6重症均檢出米酵菌酸
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清明連假疏運 國道公路警察局推多項措施

2024/3/29 18:59
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（中央社記者楊侃儒新北29日電）清明連假4月4日到4月7日，國道公路警察局將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等措施，及部分「匝道封閉」、「路肩開放」管制。

國道公路警察局今天說，民眾出門前可透過1968 APP、高速公路局網站，查詢清明連假即時路況與管制措施、也可了解事故路段，提早規劃替代路線，避開壅塞路段與時段。

國道公路警察局交通科長婁自強告訴中央社記者，部分交流道也會封閉，如埔鹽交流道、平鎮系統交流道、西螺交流道，請駕駛人注意。

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國道公路警察局表示，今年113年1月到2月A1類（死亡車禍）交通事故發生15件，深入了解肇事原因，發現未保持安全距離、未注意車前狀態、變換車道不當是主要肇事原因，提醒駕駛隨時注意車前狀況，保持行車安全間距以及不要任意變換車道，駕駛切勿玩手機或分心駕駛。

針對違規行為，國道警察除了有定點錄影採證外，也會以巡邏車或偵防車進行動態蒐證，加強取締違規。（編輯：林恕暉）1130329

#高乘載管制
#國道公路警察局
#國道
#清明連假
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