因應交通安全年 北市警加強取締車不停讓行人

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（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市交通大隊今天表示，北市府規劃今年為交通安全年，將持續加強取締車輛不停讓行人違規，呼籲駕駛行經路口應減速慢行禮讓行人，行人應依標誌號誌穿越馬路。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，統計今年1至3月發生車輛不停讓行人交通事故共152件，造成1死、183傷，較去年同期減少，顯見道路交通管理處罰條例修正案上路後及警方加強執法，有提升駕駛用路安全觀念。

警方說，中正區愛國東路與杭州南路口日前發生1輛計程車在左轉時撞倒走在行人穿越道的民眾，後續依肇事影像分析，駕駛疑遭A柱阻擋視線，未注意行人穿越道的民眾而肇事。

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警方表示，車輛駕駛人及行人都應有風險認知，駕駛經路口轉彎時，務必減速慢行，並移動身體、擺頭查看前後左右路況及行人穿越道、自行車穿越道有無人車，避免因A柱遮擋視線未注意用路人；民眾過馬路前，應先看左右，小心通行車輛，確認安全無虞再通過。

北市交通大隊指出，今年為台北市交通安全年，將持續針對車輛不停讓行人違規加強執法，統計1至3月，取締車輛不停讓行人共6075件，再次呼籲駕駛行經路口，應減速慢行、停讓行人；行人應依交通號誌指示過馬路，共同營造友善安全通行環境。（編輯：陳政偉）1130420