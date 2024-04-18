標線型人行道違規 中市單日開175張罰單

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（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市警局交通大隊昨天起，針對「標線型人行道」加強取締行駛及違規停車，首日開出175張罰單。警方表示，未來除持續安全宣導外，也會依違規熱時、熱點加強取締，提升行人安全環境。

台中市警察局交通警察大隊今天表示，市府交通局推動人本通行環境，提升通行安全，考量實體人行道有排水及鄰接住戶騎樓的高程差等問題，推動繪設「標線型人行道」，維護行人路權並守護通行安全保障。

其中，西屯區逢甲商圈「福星路（逢甲路至福星北路）道路交通及人行環境改善工程」日前完工，以繪設標線型人行道方式，完成380公尺人行空間改善，而受各界矚目。

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台中市交通大隊17日起規劃執行「占用標線型人行道執法專案勤務」，以「駕車行駛人行道」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等3大項目加強取締，17日執行首日共取締175件，其中又以「人行道違規停車與違規臨時停車」取締174件最多，逢甲商圈部分則舉發42件。

警方指出，中市警局將持續深入校園、長者族群及公車駕駛進行交通安全宣導外，針對本次專案取締重點項目，將依違規熱時、熱點持續規劃警力加強取締，並配合科技執法設備取締占用人行道各項違規，以提升行人安全環境。（編輯：謝雅竹）1130418