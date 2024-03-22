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路權團體反對交通微罪取消檢舉 將遊行並悼罹難者

2024/3/22 16:46
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）「行人零死亡推動聯盟」反對政府修法對於交通微罪將不開放檢舉，明天下午將上街遊行；另一行人路權團體「還路於民」明天傍晚也將辦活動，悼念去年3023名交通罹難者。

行政院會3月7日通過交通部提出的「道路交通管理處罰條例修正草案」，併排臨停等10項最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉。

行人路權團體認為交通部走回頭路，忽視行人性命，繼17日在7縣市舉辦「全台快閃過馬路大富翁」後，明天還要上街遊行，表達不滿。

「行人零死亡推動聯盟」今天發布訊息，反對交通微罪不開放檢舉，將提出5大訴求，包括改善道路工程、規劃配套措施、建立駕駛回訓制度、改革交通執法、退回修法草案。

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「還路於民」今天發布新聞稿，與高雄市行人路權促進會共同舉辦的「白紙鶴悼念步行活動」，明天傍晚6時，在台北、台中、新竹及高雄舉行，邀請民眾上街集體步行，悼念去年因交通事故而死亡的3023名交通罹難者，及50萬名交通事故受害者。

「還路於民」也將在活動中，以白紙鶴祝願不再有人因為交通事故而被剝奪平靜的日常，共同要求政府能正視台灣交通暴力所帶來的集體創傷及痛苦，以科學數據為基礎來制定交通政策。（編輯：陳政偉）1130322

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