韓製超小型群聚衛星成功發射 強化偵察朝鮮半島運用

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）韓國超小型群聚衛星的1號衛星今天成功發射進入軌道，這類衛星不受國際武器貿易條例規定，後續可能使用韓製火箭升空，帶動韓國航太產業發展，並增進對朝鮮半島及周邊海域監視、偵察。

韓國科技情報通信部表示，搭載超小型群聚衛星1號的美國私人火箭公司「火箭實驗室」（Rocket Lab）旗下運載火箭今天在紐西蘭成功發射，衛星在約50分鐘後成功與箭體分離並進入軌道。

衛星在韓國時間上午11時57分許成功與位於大田的韓國航空宇宙研究院基地台通訊傳回情報，確認整體性能良好，下午也成功與南極世宗基地通訊，預計將花1到5個月確認實際性能表現與觀測影像品質。

若衛星性能及傳回影像品質確認沒問題，1號衛星規劃自今年11月起開始進行地球觀測任務，之後在2026、2027年將分別再發射5顆衛星，這11顆衛星合作下，每天可對朝鮮半島進行3次觀測。

為增進對朝鮮半島及周邊海域監視、偵察能力，以立即因應國防或災害狀況，韓國科學技術院（KAIST）自2020年起在韓國科技部及國家情報院支持下，與多家韓國航太企業及相關機構合作開發超小型群聚衛星及地面系統。

韓國科技部表示，藉由這次開發超小型群聚衛星，將打開韓國的新太空時代，持續育成國內航太產業，強化航太技術競爭力。

相較開發造價高昂的高性能大型衛星，這種超小型衛星利用大量小衛星群聚合作方式，降低對單一衛星性能要求，以量產方式生產也能降低開發費用、縮短生產時間，韓聯社報導指出，除韓國外，美國有業者利用上百顆衛星組成的衛星群，提供每小時更新地球情報服務。

此外，這種超小型群聚衛星是以利用韓國自製火箭發射為目標開發，國產化率達62%，將不受國際武器貿易條例（ITAR）限制，可望提升韓製火箭的利用率。據ITAR規定，韓國不能以自製火箭發射含有美製尖端零件的高性能人造衛星。（編輯：張芷瑄）1130424