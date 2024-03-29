8旬長者被詐170萬元 東警埋伏逮2車手

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東1名8旬長者遭到詐騙集團以投資為由加入通訊軟體Line群組，陸續面交新台幣170萬元給對方，當長者要求提領獲利時才驚覺被騙報警，警方埋伏逮捕2名年輕車手。

台東縣警察局刑警大隊今天發布新聞稿，刑警大隊日前接獲1名8旬長者報案，稱有詐騙集團以高獲利、老師操盤等話術，誘騙加入Line投資群組，再以投資現金就能輕鬆獲利等言語誘騙被害人投資。

長者表示，前後共陸續面交新台幣170餘萬元，直到他要求提領獲利資金，詐騙集團卻要求提供金融卡及存摺才可提領後，才驚覺遭到詐騙。

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刑警大隊表示，獲報後立即組成專案小組，並持續指導被害人與詐騙集團連繫，雙方約定好再次面交地點及金額後，由專案小組成員埋伏在面交現場周邊，見被害人與詐騙集團成員面交完成後，隨即一擁而上，當場逮捕2名年輕車手，並查扣詐騙贓款50餘萬元、偽造公司領據、假證件及手機等證物，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台東地檢偵辦。

台東縣警察局長梁東山表示，投資詐騙是高齡長者遭詐騙手法中排名第1位，詐騙集團經常利用高齡長者容易緊張、反應較緩慢或獨居，以及不諳通訊軟體或網路資訊、而難以向外求證等特性，對高齡長者進行投資或感情詐騙，呼籲民眾應多關心家中長者，並提醒獨居長者要提高警覺。（編輯：謝雅竹）1130329