北京國際車展 小米汽車受矚目

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（中央社記者呂佳蓉北京26日電）睽違4年的北京國際車展25日登場，今年的主題為「新時代新汽車」，新能源汽車躍為主角。其中，首度參展的小米汽車人氣最旺，小米董事長雷軍所到之處無不被團團包圍。

中央社記者今天實地前往北京車展，今年首度推出SU7純電動汽車即熱銷的小米汽車展台，成為最受矚目的亮點。比亞迪、理想、智己、iCAR、小鵬等中國新能源汽車品牌也都參展；國際品牌如保時捷、豐田、福特、BMW等悉數參展。

雷軍昨天在演講中宣布小米SU7上市近一個月後的成績單。他說，截至4月22日，已完成鎖單7萬5723台，已交付5791台，「真正做到了上市即交付，交付即上量」。

雷軍今天又現身北京車展，走到哪裡，便被人群包圍。他前往小米汽車展台，展台前又擠滿人潮。

據比亞迪汽車微博的消息，今天上午，比亞迪董事長兼總裁王傳福一行專程來到小米汽車展台參觀，雷軍親自接待並為王傳福介紹小米SU7。兩位車企老總的互動為此次車展添增火花。

前來看展的江姓汽車博主告訴中央社，雷軍本身自帶流量，把手機圈的勢能帶到了汽車圈，在汽車圈用的營銷的邏輯也與原來車企的邏輯不同，基本上是屬於犀利的狀態。

江姓汽車博主指出，當雷軍用了這一模式，國內自產車品牌的董事長也開始做自己的營銷帳號。他說，雷軍在微博有2400萬的粉絲，在抖音有超過1650萬的粉絲，這樣級別的董事長，抖音帳號一天發2則影音，一般的博主都比不上。

他說，雷軍在社交媒體上的流量基本上完全用足了，加上小米的優勢是剛上市的車款，實體門市又足夠多，能夠承接銷量。

小米汽車上市前，中國新能源汽車市場再度「內捲」，展開激烈的削價競爭。另一名汽車博主朱星星向中央社說，今年的競爭非常大，新能源汽車可能進入到了淘汰賽階段。

她認為，新能源汽車的降價問題可能需要一點管控，如果車企沒有盈利，是難以長久的。

北京國際車展1990年起每兩年舉辦一次，2022年受疫情影響停辦，今年相隔4年復辦。車展在中國國際展覽中心順義館、朝陽館拉開帷幕，展期將至5月4日。現場展出全球首度發表汽車117台、概念車41台、新能源車型278個。（編輯：楊昇儒）1130426

小米董事長雷軍26日現身北京國際車展，所到之處無不被團團包圍。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年4月26日