中國新能源車競爭激烈 比亞迪與京東合作

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（中央社記者張謙香港18日電）中國大陸新能源車競爭日趨激烈，比亞迪與電商京東集團達成戰略合作協議，消息激勵兩家公司的股價今早微升。

根據阿斯達克財經網（AASTOCKS）今天的報導，比亞迪與京東達成戰略合作，雙方將基於各自的資源及業務優勢，在乘用車營銷與售後服務、商用車全場景合作與特殊場景定制、數智化供應鏈服務、企業經營物資集採及綜合服務等領域全面展開合作。

受到上述消息刺激，比亞迪和京東的港股股價今早雙雙上升，港股開盤後10分鐘，前者暫報港幣213.8元，微升3.6元或1.71%，後者暫報106.4元，微升1.9元或1.81%。

另據報導，比亞迪董事長兼總裁王傳福日前曾表示，新能源汽車之路是一條荊棘之路，行業走到今天有喜有憂，喜的是新能源汽車市場空間還很大，憂的是市場競爭的日趨激烈，行業進入一個慘烈的淘汰賽階段。

另外，過去一年，大陸新能源車品牌在香港崛起，其中比亞迪和上汽MG電動車同時進入前十大銷售排行榜。

香港報章日前引用官方運輸署的數據指出，去年香港十大汽車銷售排行榜中，特斯拉（Tesla）排名首位，接著是寶馬（BMW）、賓士（Benz），比亞迪排名第4，之後是日本的豐田（Toyota）和本田（Honda），上汽MG排名第7。

香港汽車市場向來都是歐洲和日本品牌的天下，如今大陸電動車同時躋身香港汽車十大銷售排名榜之內，是歷年少有的變化。（編輯：唐佩君）1130318