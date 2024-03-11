中國民企被出征不停 比亞迪董事長被爆美籍私生子

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）近日才有中國粉紅以「愛國」名義對中國清華大學、莫言、農夫山泉上網聲討，9日中國最大電動車生產商比亞迪董事長王傳福也遭「愛國出征」，被指控婚外出軌，且有兩名美國籍私生子。

香港星島日報報導，鬆散機車創始人張小雷9日在抖音上傳影片，實名舉報中國最大電動車生產商比亞迪董事長王傳福婚外出軌女高管，並指女高管及兩名私生子皆為美國籍，私生子已經開始參與比亞迪業務，將導致高達數百萬比亞迪車主的個人資訊和道路資訊都被「美國人」掌控。

有資料顯示，張小雷旗下公司曾與比亞迪合作，後來發生合約糾紛，因此他的舉報也引發挾私報復的質疑。

但有不少網友認為，以「愛國」名義公開舉報老闆私生活並不妥。且比亞迪是民營企業，即使王傳福有中共黨員身分，也不宜拿國家幹部的道德標準來衡量。該影片已從抖音上刪除。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

近日中國社群上才有以愛國為由，對「新三害」進行出征的案例，中國清華大學因不在美國實體制裁中國大學的名單上，被網友懷疑有問題；首名中國籍諾貝爾文學獎得主莫言則被指控小說美化侵華日軍；農夫山泉創辦人鍾睒睒因為產品的包裝與品名有日本元素，被網友指責「媚日」，甚至遭抵制，銷量與股價皆下跌。

在中國經濟疲軟之際，當局也不希望仇恨民企的情緒高漲，中共浙江省委宣傳部官方微信公眾號「浙江宣傳」於5日刊文批評這種「愛國出征」的行徑，文中指責一些網紅將他人貼上「不愛國」標籤，藉由道德綁架賺取流量的行為，並呼籲平台究責。微博已通報將一批惡意造謠或攻擊詆毀民營企業與企業家的用戶禁言。（編輯：廖文綺/邱國強）1130311