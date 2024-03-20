蘋果中國旗艦店開幕前夕 庫克現身上海

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（中央社記者張淑伶上海20日電）蘋果公司（Apple）執行長庫克今天現身上海，正值蘋果中國旗艦店21日將在上海開幕前夕。他除了與供應商會面，並對熱門的AI議題表示，蘋果產品各方面都已在運用。

綜合界面新聞、澎湃新聞等媒體報導，庫克（Tim Cook）20日現身上海，探訪了導演呂末的製作工作室。呂末的短片「點睛」由iPhone完成拍攝，講述了女孩追逐舞獅夢想的故事，該片將很快上線。

比亞迪董事長兼總裁王傳福今天也在上海的蘋果中國總部與庫克見面。比亞迪電子、藍思科技、長盈精密等蘋果供應商展示了智慧製造技術以及為蘋果生產的零部件和產品。王傳福和庫克一起參觀了比亞迪的展台。

報導指出，比亞迪2008年成為蘋果的供應商合作夥伴，起初為蘋果提供金屬外殼的加工，目前它為iPhone、iPad、Apple Watch等多條產品線提供玻璃、結構件和組裝業務。

庫克在接受中國媒體採訪時，強調中國供應鏈對蘋果的重要性，並指蘋果和中國供應鏈是「非常融洽的雙贏關係」，對蘋果供應鏈來說「沒有比中國更重要的地方」。

被問到iPhone在人工智慧（AI）上有何進展時，庫克表示，AI已經運用在了蘋果產品的各方面，例如Apple Watch的摔倒檢測以及iPhone的預測性文本輸入等功能，都是由AI來完成驅動的。他並重申，「蘋果的生成式AI，在今年晚些時候會有新聞宣布」。

根據市調機構Counterpoint調查，蘋果（Apple）智慧手機iPhone今年頭6週在中國銷量較去年同期銳減24%。此外，蘋果2月初公布的2024會計年度第1季（截至2023年12月底）的財報顯示，儘管營收高於預期，但在大中華區的銷量較去年同期下滑了近13%。蘋果在除大中華區以外的所有地區都實現了銷量成長。（編輯：邱國強）1130320