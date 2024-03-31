小米汽車上市首個週末人潮近萬 試駕排到凌晨3點

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（中央社台北31日電）小米汽車SU7上市後的首個週末，上海多家小米汽車門市大排長龍，單日客流量近萬人。有店員表示試駕排到凌晨2、3點是常態，現場支付訂金的用戶能「插隊」優先試駕，否則恐需等2週。

小米汽車SU7純電動車28日正式上市，售價人民幣21.59萬元（約新台幣96萬元）起跳，比市場預期要低，在中國引發轟動，各大門市也迎來大批賞車人潮。

澎湃新聞今天報導，實際走訪上海多家小米汽車門市，幾乎所有店都擠滿大量群眾，門口大排長龍。有店員透露，試駕排到凌晨2、3點是常態，自28日發布會至今，店員每天都凌晨4點下班，清晨6點到家睡覺，上午9點又回來上班，只睡2小時。

上海靜安區一間門市店員表示，「這2天每天的客流都達到6000人到10000人」。另一間位於浦東新區的門市店員表示，週末從中午開始排隊，大概需要排2個小時才能入店參觀，最擁擠時大約排超過百人。

由於人潮過多，多家門市人員透露，支付訂金的用戶能現場「插隊」優先試駕，而沒有付訂金的用戶，等待試駕機會可能長達2週。小米官方29日回應，單個門市一天試駕人數大約90至120人，當時預約試駕大約要等3到5天。

澎湃新聞記者觀察發現，小米汽車門市賞車人潮以年輕人居多，甚至有不少大學生觀摩和試駕。儘管現場十分火爆，但多名消費者坦言，主要是圍觀一下，暫時不考慮購買。有民眾表示，「現在暫時還不想入手，因為覺得還會再降一波價格」。

不過官方數據顯示，小米汽車發布後銷量火爆，小米創辦人雷軍在上市後24小時於官方微博宣布大訂數量突破8萬8898輛。門市店員也表示這幾天現場付訂金的人數單日約有800到1000人。

小米SU7訂金無法退還一事也曾在網路引起熱議，有用戶稱小米汽車支付訂金後無法退還，是霸王條款。

對此，小米表示，大訂7天可退，不過小米汽車APP購車流程中也提供主動鎖定配置的選擇，共有3次關於主動鎖單不可退的提示。一旦鎖定配置也就意味著鎖單完成，車輛將進入生產階段，配置無法再次修改，這時訂金就不可退還。（編輯：廖文綺/周慧盈）1130331