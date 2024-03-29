小米3年內造出汽車 北京官方背後大力支持

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（中央社台北29日電）小米跨界造車不到3年，首輛SU7純電轎車昨天正式上市，背後脫離不了北京官方大力支持。小米董事長雷軍說，這3年如果沒有北京市的支持，想要搞定造車是不可思議的，是北京這片創新沃土孕育了小米汽車。

官媒北京日報報導，小米汽車SU7上市發布會28日晚上在北京舉行後，雷軍作以上表示。

小米總部與工廠都設在北京，雷軍已經連續3屆當選全國人大代表、北京市工商聯副主席，他經常出席中國高層邀集的經濟產業會議，表態力挺政府決策。

小米汽車SU7上市發布會後，北京市政府官網今天隨即發布「小米汽車SU7正式亮相 北京智能製造結新果」一文。

文章提到，雷軍說，他將小米SU7的（銷售）目標初步定為純電豪華轎車的前三。放眼未來，他還有個更大的目標：用15到20年的時間將小米打造成為全球前五的汽車廠商。

文章並稱，作為在北京成長起來的科技行業領軍企業，小米造車無疑也將為北京的新能源及高端製造帶來新動力。當前小米汽車70%的零部件來自京津冀產業鏈，將帶動京津冀區域的智慧製造能力與產業升級。

北京日報記者參訪小米北京超級工廠後寫道，在產能爬坡達到滿產後，該工廠每小時可生產約40輛小米SU7，每76秒就將有一台新車下線。

雷軍接受鈦媒體專訪還稱，這3年的造車經歷讓他越來越感受到北京仍然是創業、創新的沃土。過去14年孕育了小米和許多創新企業，這次也孕育了小米汽車。如果沒有北京市政府的支持，3年內完成所有這些事情是不可思議的。這是一個極其複雜的系統工程，「我認為北京地方政府做出了巨大的貢獻」。

他感謝北京市政府支持，指小米在昌平建立了手機工廠，在亦莊建立了汽車工廠，這兩個都是非常現代化的工廠，投資都非常大。「我們的目的是帶動北京的智能製造」。

北京經濟技術開發區管理委員會1月發文透露，2021年11月落戶北京經開區的小米汽車，迎來里程碑式進展。在越來越大「期待小米汽車儘快上市」的呼聲中，「小米汽車2024年上市已經箭在弦上」。

文章強調，作為引進「千里馬」的「伯樂」，北京經開區也將全力護航小米汽車的投產和順利上市。

2022年北京市政府工作報告就明確提出要推動小米汽車開工；在2023年北京市「3個100」重點工程清單中，小米智慧工廠就榜上有名。

綜合陸媒報導，小米下海造車並不像外界認為的那般順利。2021年1月，應董事會要求，小米集團才開始認真研究電動汽車行業。當年3月30日，小米在港交所公告，小米董事會正式批准智慧電動汽車業務成立專案，雷軍親自下場帶隊造車。

從手機製造商跨界造車，小米在中國面臨最大的難題就是取得生產汽車的資格。

2023年11月15日，中國工信部發布的「道路機動車輛生產企業及產品公告」第377批當中，赫然出現小米牌純電動轎車，申報企業為北京汽車集團越野車有限公司，產品車尾標也有「北京小米」的字樣。換言之，小米的汽車最終是借用了北汽的生產資格。

據報導，業內人士透露，北京市以特批的方式協助小米拿到了造車資格。這是自2017年底以來，第4個獲得發改委批准的造車專案。小米汽車能夠如此快的拿到資格，「北京政府功不可沒」。一大票新能源車企剛開始造車時，都只能找別家車廠代工。

報導並指出，因為北京政府在選址建廠、環評審批、生產資格等方面的鼎力支持，小米汽車工廠一期項目於2022年4月正式動工，2023年6月竣工，順利實現2024年上半年正式量產的既定目標。

與此同時，中國電池龍頭寧德時代也正式發布北京電池工廠，將聯手小米汽車與北汽集團投資該項目。小米SU7也搭載寧德時代的兩款新電池。

小米昨晚發布SU7，提出多項號稱優於特斯拉Model 3的數據，叫陣意味濃厚，公布的售價也比外界預期要低，起價人民幣21.59萬元（約新台幣96萬元），頂規性能款甚至壓低到29.9萬元，引發業內議論。

雷軍稱，定這個價格就是要「比特斯拉Model 3便宜3萬」，小米SU7這21.59萬的價格是在「虧錢賣」，「我壓根就不考慮價格戰這個問題，小米有足夠的現金儲備，來應對未來5年汽車行業任何激烈的競爭」。

小米汽車上市後，僅僅27分鐘就收到5萬張訂單，今年產能已提前滿載。小米進軍汽車業掀起如此熱潮，只有華為去年推出5G手機堪比。

財報顯示，截至2023年12月31日，小米的現金儲備為1363億元，創歷史新高。

有評論說，小米背後既有政府大力支持，又有大筆現金可以賠錢賣。面對這樣的競爭對手，特斯拉老闆馬斯克想必點滴在心頭。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1130329