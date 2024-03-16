小米汽車將發布 雷軍喊話為中國汽車工業奮鬥

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（中央社記者呂佳蓉北京16日電）小米創辦人雷軍昨天晚間在社群平台微博上表示，要通過15到20年的努力，成為全球前5的汽車廠商，為中國汽車工業全面崛起奮鬥。

小米汽車SU7將在3月28日正式發布，這是小米汽車首款車型。小米造車已成為中國汽車市場的最重要話題，除了電動車是中國官方認為拉動下一輪經濟的重要產業外，小米進軍車市是否會影響整體中國的電動車價格也備受關注。

雷軍近日的微博貼文都在談車。昨天晚間，他強調，要讓小米汽車在未來成為全球前5的汽車廠商，為中國汽車工業奮鬥。

他在另一則貼文則說，他要求小米團隊要做到「發布即交付，交付即上量」。

小米SU7將在3月28日發布的訊息官宣後，雷軍表示，預約到店賞車的人在一天內增加了10萬多人。

對市場而言，最關心的仍是小米汽車的價格。在小米汽車公布上市日前，已有不少汽車廠商發動了一輪價格戰，比亞迪推出的秦PLUS榮耀版和驅逐艦05榮耀版兩款車型，起售價均降至人民幣7.98萬元（約新台幣35.1萬元）。

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面對這一競爭環境，雷軍此前表示，已做好充分的各方面的準備，並說「不要在喊9萬9了，不可能的！但凡有這種表現和配置的，都得40萬以上！所以14萬9也不用再講了，還是要尊重一下科技啊！」

雷軍說，小米汽車的從0到1與小米手機不完全相同，小米汽車需要做出點更不一樣的東西，最重要的是真正的智能科技，滿足大眾對小米、對新能源車的真正期待。（編輯：陳鎧妤）1130316