小米開放賞車 中國「米粉」期待許久

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（中央社記者呂佳蓉北京25日電）小米汽車SU7即將在28日上市，今天小米汽車開放預約品鑑活動，開放預約民眾前往門店賞車。有中國「米粉」表示，等候這輛車許久，並且很期待小米造車。

中國的電動車市場處在內部高度競爭、外部有歐美圍堵的狀況。外界關注，在前景充滿挑戰之下，小米SU7是否能突破重圍，而其入市的時間點，正值新一輪價格戰開打之際。

小米SU7今天開放品鑑活動，但只開放外觀賞鑑，內裝還未能入車內體驗，也還未能試駕。不過，這仍吸引許多中國民眾前來賞車。

小米SU7的價格還未公布，不過依據以往小米實惠的品牌形象，有許多中國民眾期望他的車價也能「便宜又大碗」。為此，小米創辦人雷軍此前表示，「不要喊9萬9了，不可能的。」

王府井小米店的店員向中央社介紹，他認為這一輛車的售價會介於人民幣20萬至30萬間（下同，約新台幣88萬至132萬元）。不過，對於正式的價格、多少人預購這輛車，以及該車的相關配置仍無準確數據與資料。

今天一早前來賞車的39歲來自福建的陳先生是資深「米粉」。他向中央社說，預估這輛車的價格會落在人民幣23萬至33萬之間（下同，約新台幣101.2萬至145萬間），低配落在25萬左右，高配應該是落在30萬以上，但是價格到40萬他就不會購買。

陳先生表示，這台小米汽車SU7等待很久了，「我們都是用小米手機，它不僅是一個車，是一個生態系統。以後有這個車，我家若都是用小米空調、小米電視、小米洗地機，我去上班開車出門，開出離我家2公里後，我什麼話都不用講，掃地機自己掃地，電視自己關掉，空調自己關掉。」

他又說，「等我回家，離家裡1公里，空調電視都幫我自動打開，這個東西除了華為與小米，還有誰能做？」陳先說，買格力空調、九元豆漿機都沒辦法連動，這就是優勢。

至於是否會擔心小米是製造新車，會不穩定？陳先生說，他不擔心，因為小米是大品牌，只要安全做不好就做不下去。

小米汽車今天在官方微博同時宣布，小米SU7車款將於28日晚上7點正式上市。

今天，小米汽車APP已在蘋果APP STORE上架。雷軍表示，這是小米汽車邁出的第一步，也是人生最後一戰的開篇。

雷軍為了宣傳小米造車，近期從北京開著SU7一路向南開到上海，並且頻繁現身在位於北京亦莊的小米汽車工廠。

中國的電動車市場競爭激烈，被視為小米SU7的競爭者為華為在去年底發布的電動轎車智界S7。這台車的價格位在24.98萬至34.98萬元。

有去華為賞車的民眾向中央社說，面對小米與華為，還是會選擇華為，「因為華為是國家支持的。」（編輯：周慧盈）1130325

小米SU7的海灣藍的顏色吸睛，整體線條運動感十足。有中國媒體分析，這款車的造型有點像保時捷。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月25日