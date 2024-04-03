華為撤回「遙遙領先」商標申請 傳任正非下禁令

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（中央社台北3日電）中國華為技術公司近年高調宣傳自己的產品「遙遙領先」，去年9月還申請註冊兩枚「遙遙領先」商標，不過已於1月悄悄撤回商標申請。昨天更傳出，華為創辦人任正非下令禁止再提「遙遙領先」4字。

華為常務董事余承東近年多次在發表會高調宣稱產品「遙遙領先」，這一表述不僅成為中國網友們的調侃對象，更躋身「2023年度十大熱梗」第一名。不時貶人褒己的余承東因此被封為「余大嘴」。

不過今天查詢華為官網顯示，華為疑似已全面下架余承東近期提到「遙遙領先」的發表會新聞。余承東的消息被刪到只剩一則。

綜合界面新聞、每日經濟新聞等陸媒報導，企業訊息平台查詢顯示，2023年9月，華為申請註冊兩枚「遙遙領先」商標，國際分類為科學儀器、運輸工具。不過商標流程訊息顯示，今年1月20日，這兩枚商標被撤回註冊申請，當前為無效狀態。

小米28日舉行SU7純電動汽車發表會，小米董事長雷軍也兩度喊出「遙遙領先」，並稱「余承東將這個詞彙植入了每一個人的腦海裡」。

「任正非據傳下禁令一句遙遙領先罰款一萬」昨天躍為社交媒體微博熱搜第一名，再度引發網友熱議。

在此之前，陸媒鈦媒體創辦人趙何娟發文稱，據可靠消息說，任正非在華為內部給余承東下了「禁令」，每再提一句「遙遙領先」，罰款人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）。面對媒體查證，余承東透過微信回應稱，這是「謠言」。

據報導，在去年12月的華為花粉年會上，余承東曾回應被網友調侃的「遙遙領先」說，大家把他過去10幾年在發表會上說過的「遙遙領先」剪到一起編成段子，但實際上並沒有說那麼多，只有在這個領域領先比較多的時候才會說。

儘管否認遭任正非禁言，不過今年以來，余承東未再提到「遙遙領先」。在2月22日的華為新品發表會上，有觀眾在結尾高喊「遙遙領先」，余承東只回了一句「謝謝」。

陸媒金融界今天報導，任正非曾在內部強調企業應以實事求是的態度進行產品和技術的宣傳，避免過度渲染或誇大。儘管針對網傳的「禁令」，余承東予以否認，但這一事件無疑折射出華為高層對品牌宣傳風格的嚴格要求。

業內人士分析認為，華為撤回「遙遙領先」商標申請，一方面體現了公司在面臨複雜外部環境與市場競爭時，更加注重以扎實的技術研發與產品性能來贏得市場認可，而非單純依賴口號式的宣傳。另一方面，這也符合華為一貫宣導的低調務實企業文化。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130403