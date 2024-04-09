豐田傳與華為合作 打造智慧駕駛方案

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（中央社台北9日電）多家陸媒今天報導，全球汽車龍頭豐田將與中國的華為技術公司、自動駕駛新創公司Momenta合作，打造智慧駕駛方案，豐田將在25日登場的北京國際車展期間對外宣布。截至發稿，豐田、華為不予置評。

據報導，華為將提供智慧駕駛硬體，Momenta將提供軟體演算法，智慧駕駛方案搭載的將是豐田全球車型。這也意味著，華為智駕方案不但首度拿下日系車廠，未來有可能隨著豐田汽車走出國門外銷。

陸媒21世紀經濟報導，近日有消息稱，豐田全球車型智慧駕駛方案將採用「豐田＋華為＋Momenta」三方聯合方案模式，該方案與華為現有的ADS高階輔助駕駛系統不同，Momenta和華為分別提供軟體和硬體方案，三方深度合作並整合。

對此消息，豐田汽車方面表示「不予置評」。不過據了解，豐田將在北京車展期間宣布與中國大廠的重要合作。

綜合中國基金報、科創板日報等陸媒報導，華為相關人士也低調表示，目前沒有得到相關訊息。

報導指出，豐田和華為此前早有合作，主要在智慧座艙領域。不久前，廣汽豐田推出第9代冠美麗（Camry）轎車，就是搭載與華為聯手打造的車機系統Hicar。此外，一汽豐田剛推出的大改款越野休旅車普拉多（Prado）也搭載Hicar。

江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔指出，智慧網聯時代，國際車企與中國供應商合作並非新鮮事。此前，已有福斯（VW）和小鵬、奧迪（Audi）和上海汽車集團、斯特蘭蒂斯（Stellantis）與零跑等合作案例。

對於此次傳出「豐田＋華為＋Momenta」合作模式，張翔認為，豐田的優勢在於整車製造，但其在智慧駕駛方面的實力仍有可提升空間。豐田選擇與外部合作的方式，可相對減少自身研發風險，並增強供應鏈保障能力。這樣的合作模式，將有助於各方發揮自身優勢。

據報導，早在2020年3月，Momenta曾宣布與豐田建立戰略合作關係，將為豐田提供基於攝錄鏡頭視覺技術的高精度地圖及即時更新服務，共同在中國推廣和實現豐田的自動化地圖平台（AMP）商業應用。此後，2021年3月，Momenta宣布完成總額5億美元的C輪融資，豐田作為戰略投資方之一參與了領投。

報導提到，在業界看來，與中國新能源汽車相比，日系合資車型最大的弱點之一便是智慧化。因此，在面對國內一眾新能源車企的「圍剿」時，中日合資品牌節節敗退，銷量已經岌岌可危。

以廣汽豐田為例，2023年銷售95萬輛，年減5.47%；營收人民幣1528.69億元（約新台幣6787億元），也下降6.52%。今年情況更不樂觀，前3月累計銷售15.61萬輛，較去年同期下滑29.07%。

早在2020年，豐田就與中國新能源汽車龍頭比亞迪成立合資公司，雙方合作開發的首款純電動汽車bZ3已量產上市，但銷量明顯不如豐田的燃油車。（編輯：楊昇儒/廖文綺/邱國強）1130409