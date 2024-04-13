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華為新筆電搭載英特爾晶片 美議員怒批拜登政府

2024/4/13 16:52
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）中國電信巨擘華為遭到美國制裁，但華為本週卻推出搭載英特爾人工智慧（AI）晶片的筆記型電腦，美國共和黨籍國會議員今天怒批拜登政府向華為輸出美國技術。

美國2019年以違反制裁伊朗措施為由，將華為列入貿易管制清單，這是遏制北京提升技術行動的一環。列入清單意味著華為的供應商必須先申請難以取得的特殊許可證，才能向華為出貨。

川普政府曾頒發一個類似許可證，允許英特爾（Intel）自2020年起向華為交付用於筆電的中央處理器。對中鷹派人士先前敦促拜登政府撤銷此許可證，不過許可證將在今年稍晚到期且不更新，許多人只好勉為其難接受。

華為昨天推出首款AI筆電MateBook X Pro，搭載英特爾新的Core Ultra 9處理器，令對中鷹派人士既驚且怒，因為對他們而言，這表示商務部已批准向華為交付新的晶片。

共和黨籍國會議員、聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Michael Gallagher）在給路透社的聲明中說：「華府最大的謎團之一是，為什麼商務部持續允許向華為輸出美國技術。」

熟知內情的消息人士說，這些晶片是根據先前存在的許可證運出。這名知情人士與另一位人士說，最近對向中國輸出AI晶片實施的廣泛限制，並未涵蓋到這些晶片。

美國商務部與英特爾不願置評。華為也沒有立即回應。（譯者：張曉雯/核稿：徐崇哲）1130413

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