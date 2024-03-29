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華為發布2023年報告 營收成長獲利倍增

2024/3/29 18:55
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（中央社台北29日電）中國華為技術公司今天發布2023年度報告顯示，去年全球銷售收入人民幣7042億元（約新台幣3.2兆元，下同），年增9%；淨利潤870億元，相較2022年增加逾2倍。華為表示，2023年整體經營符合預期。

華為官網發布，華為2023年全球銷售收入7042億元，較2022年的6423億元成長逾9%；淨利潤870億元，較2022年的356億元增加逾2.4倍。

其中，ICT基礎設施業務銷售收入3620億元，年增2.3%，仍居第一；智慧手機為主的終端業務銷售收入2515億元，年增17.3%，去年推出5G手機的熱賣效應開始顯現。

據發布，華為2023年雲計算業務銷售收入553億元，年增21.9%；數位能源業務銷售收入526億元，年增3.5%；智慧汽車解決方案業務銷售收入47億元，年增128.1%，是成長最快速的業務。

華為稱，2023年ICT基礎設施業務保持穩健，終端業務表現符合預期，雲計算和數位能源業務實現了良好增長，智慧汽車解決方案業務開始進入規模交付階段。

據發布，華為2023年研發投入達到1647億元，占全年收入23.4%；10年累計投入的研發費用超過1兆1100億元。

華為輪值董事長胡厚崑稱，2023年集團整體經營情況符合預期，過去幾年，華為經歷了重重考驗，也在挑戰中不斷成長，正是客戶、夥伴和社會各界的信任與支持，幫助了華為生存與發展。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1130329

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