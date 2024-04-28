華為電動車追撞起火釀3死 家屬上網質疑被刪文

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（中央社台北28日電）1輛由華為與協力車廠共同開發的電動車「問界M7」，26日在山西境內高速公路追撞前車後當場起火，車內3人當場死亡。事後，家屬和路過駕駛發布的影像及質疑發文卻遭刪除，而車商客服事後致電詢問的是售後體驗，而非協助救援。

綜合紅星新聞報導及網路訊息，根據路過的一名貨車駕駛目擊及車禍中一名死者的妻子表示，26日下午，她的弟弟駕駛一輛購買僅3個月的華為問界M7，載著她的丈夫和兒子行駛在山西運城境內的高速公路，並行駛在最內側車道。

此時，最內側車道突然出現一輛對著中央分隔島綠帶灑水的灑水車，在後方沒有任何警示標誌的情況下慢速行駛，這輛華為問界M7在剎車不及的情況下撞上灑水車。事發瞬間，這名妻子的丈夫從右前座當場彈出車外喪生，她的弟弟及兒子卻在車門被鎖死下不及逃生，當場死亡。

這名妻子表示，這輛以人民幣25萬元（約新台幣110萬元）買入的華為問界M7，配備AEB（主動煞停）及GAEB（障礙物主動剎停）功能，卻在事故中沒有啟動，導致沒有自動緊急剎車。同時，車子的電池一追撞就起火，而車內氣囊卻未能保護車內駕駛。

而中國網路一度流傳、事後卻被刪除的影片上顯示，事故發生時，一名路過的他車駕駛曾試圖協助擊破窗戶，代表事發時這輛華為問界M7的車門無法打開；同時，被追撞的灑水車，顯然是由高速公路管理單位所雇用，但其後並沒有見到警告標誌，引起網友質疑。

根據中國網友截圖及X平台帳號「李老師不是你老師」披露，上述死者的妻子上網質疑的貼文及路過駕駛拍攝的短片發布後不久，就被網管刪除殆盡。但仍有看不過去的其他中國網友截圖且接力轉發。

據報導，事發兩個小時後，死者的妻子接到問界的客服人員來電，但客服詢問的卻是車子的售後體驗，而不是介入救援，讓她十分無奈。

面對外界質疑，問界今天回應，事故車輛的「氣囊正常打開」且「動力電池包特性均正常」，對事故傷亡人員表示哀悼，具體調查結果以後續交警部門通報為準，公司正積極配合當地交警部門進行事故調查，提供一切必要數據還原事故原因，並對家屬提供一切可能的支持。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130428