小米汽車熱賣交付需等半年 中國車企降價搶市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）小米汽車SU7上市即大賣，部分訂單交車時間已排到半年後。另小米汽車的標準版僅人民幣21.59萬元，比蔚來、小鵬及理想汽車的售價更低，使中國新能源車企再掀一波降價競爭潮。

小米汽車SU7純電動車3月28日上市後大賣，24小時即有8萬8898張訂單。不過陸媒第一財經3月31日查看小米汽車訂購APP即發現，SU7交付時間延長，部分訂單已排到半年以後。SU7標準版鎖定訂單後預計13至16週交付；Pro版預計16至19週交付，Max版交付期更需24至27週。

小米汽車的售價從標準版人民幣21.59萬元（下同，約新台幣96萬元）起跳，比蔚來、小鵬及理想汽車的入門車型售價更低，震撼業界。

4月1日已有幾家中國的新能源車企降價競爭，同為手機廠商跨界至汽車業的問界汽車，入門車型M7 Plus後驅版降價2萬，至22.98萬元，配置頗有競爭力，包括level 2的自動駕駛系統、智慧座艙，以及大尺寸中控螢幕。

而小米SU7主要競爭對手智界S7和極氪007也紛紛採取動作。華為與奇瑞合作的汽車智界S7開啟大規模交付，並且計劃在8日重新發布智界S7。

極氪汽車官方微博宣布，極氪007後驅增強版正式上市，售價20.99萬元起，比小米SU7起售價低近1萬元。該車型在配置方面同樣擁有智慧輔助駕駛、超800公里續航等配置，競爭力不弱。

另外小米也將SU7與特斯拉（Tesla）Model 3作對比，在發布會上鎖定特斯拉Model 3的主要性能表，叫陣意味濃厚，並表示小米SU7在價格上比Model 3便宜3萬，以表達對米粉的誠意。但特斯拉反其道而行，將部分車型價格上調5000元。（編輯：廖文綺/曹宇帆）1130401