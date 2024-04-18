謝國城盃青少棒台中市逆轉台南 搶下4強門票

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）謝國城盃全國青少棒錦標賽今天誕生2支勝部冠軍，台中市靠著沈宥丞敲再見安打逆轉台南市，以4比3勝出，順利取得4強門票；衛冕軍桃園市則以2比0力克新北市，晉級4強。

代表台中市的中山國中，開賽就因守備失誤付出代價，加上先發投手沈宥丞連挨2支長打失掉2分；雖然台中市在4局下追平比數，不過6局上沈宥丞剛移防游擊又出現失誤多掉1分，再度陷入落後。

台中市7局下最後反攻機會，首名打者吳聖智選到保送上壘，張志強隨後敲出內野安打，1出局二、三壘有人時，沈宥丞敲出中間方向安打，送回2分跟對手說再見。

台中市總教練藍文權苦笑說：「這場運氣成分多一點。」他指出，開賽國一的三壘手失誤對士氣很傷，「但一直在跟孩子們講，不要剛開始的比賽就放棄了。」最後半局積極用戰術製造對方守備壓力，結果也收到成效，由沈宥丞擊出致勝一擊。

敲出生涯首支再見安打，沈宥丞成功用球棒彌補投球表現，他自認壞球數太多，尤其開賽沒找到準星，「不過告訴自己，一顆一顆慢慢丟好。」最後沈宥丞撐完5.2局，總共被敲5支安打，失3分都不是責失。

沈宥丞透露，今天先發登板時，因為怕投不好所以很緊張，而且先前也曾在友誼賽遇過台南市崇明國中，「他們都是全力攻擊，打到幾乎都飛很遠，所以盡量投到邊邊角角，讓他們打不好。」

明天將進行2場敗部冠軍戰，A組新北市二重國中要和高雄市忠孝國中交手，B組台南市的對手是宜蘭縣三星國中，爭取剩下2張4強門票。（編輯：龍柏安）1130418