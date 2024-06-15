中市吳壬睿華南青少棒6.2局先發勝 盼拚國手資歷

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（中央社記者謝靜雯新北15日電）台中市隊好手吳壬睿去年看著學長在華南青少棒奪冠，許下今年也想拚國手心願，今天在4強戰先發6.2局1責失分好投，率隊以3比2擊敗桃園晉冠軍戰，盼拚生涯首度國手資歷。

113年華南金控盃全國青少棒賽4強台中市隊今天與桃園市隊交手，台中市隊先發投手吳壬睿4局上稍微有危機，先投出四壞保送、觸身球保送，1人出局後被敲出安打失掉1分，守備幫忙把追平分擋在本壘之前，保住領先氣勢。

吳壬睿6局上再失1分，投到7局上2人出局後達單場用球數限制退場，用98球投6.2局，被敲出2支安打，投出5次三振、5次四死球保送，失掉2分（1分責失分），率隊晉級冠軍戰、奪下勝投。

台中市隊總教練藍文權表示，吳壬睿是穩定的投手，很多重要的比賽會讓吳壬睿登板，球速雖不算特別快，約在130公里左右，以控球為主，除了直球外還有滑球、變速球。今天做的好的地方是很敢與打者對決，也有發揮控球優勢。

藍文權有一直提醒球員，面對桃園這種傳統青少棒強隊，不要先去畏懼對手，要把自己準備好，將平時練習的東西展現出來。

吳壬睿表示，之前就有過完投的比賽，今天也有想過要拚，但4局節奏有點亂掉失分，教練提醒丟給打者打、節奏放慢一點，調整過後找回好的感覺。

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國三的吳壬睿是台中市隊主力投手又是隊長，他直言有感受到責任更大，做好自己、帶領隊友，一場一場比賽拿下來。

吳壬睿自評此次投打表現中規中矩，但對投球比較有信心，偶像是日籍美職大聯盟好手大谷翔平。從小到大沒有當過國手，去年台中奪下華南青少棒冠軍吳壬睿有到場看球，想著今年也要拚看看，希望有機會可以穿上國家隊球衣、代表台灣出國比賽。（編輯：李錫璋）1130615

吳壬睿 華南青少棒張祐嘉2安2打點 台中連2屆闖冠軍戰