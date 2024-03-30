謝國城盃少棒賽 桃園龜山將與北市福林爭冠

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）謝國城盃少棒賽4強桃園市龜山國小今天與南投縣新豐國小交手，桃園龜山靠著對手送上5次守備失誤把握機會搶分，終場以6比3搶勝，明天將與台北市福林國小爭冠。

113年謝國城盃全國少棒錦標賽4強今天舉行，衛冕軍桃園龜山開賽首輪打線受制，12名打者都沒辦法敲出安打，直到4局上開路先鋒賴承希突破封鎖，而且送回靠著失誤上壘的隊友、一舉破蛋。

5局上南投新豐內野守備狀況多，游擊手發生3個致命失誤，讓桃園龜山只靠著邱治愷、游騰浩安打攻勢串聯，一口氣攻下5分大局、奠定勝基。

桃園龜山投手賴承希3局下接替登板，連送2此三振化解二、三壘有人的危機，最後共投1.2局，沒被敲出安打、沒有投出保送，飆出4次三振，投打都有表現率隊搶勝、也奪下勝投。

賴承希表示，今天登板沒有太緊張，照著教練配球投，策略是讓打者打不好，賴承希的表哥是去年幫助桃園市拿下謝國城盃冠軍的強投豪打范宸竣，賴承希表示，想幫助球隊完成2連霸，追隨表哥腳步前進美國威廉波特。

桃園龜山教練干易哲指出，這場比賽是首度與南投新豐交手，原本設定讓先發投手完投，但可能體力下滑影響，比賽中段球速和控球沒那麼好，賴承希接手登板，最後在比數分開情況下讓投手廖宣澔後援登板完成比賽。

雖然廖宣澔6局上挨了2支陽春全壘打，還是守住勝利，3名投手各繳4K，送給對手12次三振，干易哲認為應該是首度遇到、彼此都沒那麼熟悉，也觀察出對手打者習性，出棒比較積極，有用比較多引誘球，刻意遊走在好球帶邊緣周旋、收到不錯效果。

台北市福林國小今天以9比2擊敗台中市大仁國小，以3連勝之姿闖進冠軍戰，明天將與桃園龜山爭冠。（編輯：陳政偉）1130330