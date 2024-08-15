2024威廉波特少棒 台灣小將大勝加拿大晉級

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（中央社記者廖漢原、實習記者龔芸可威廉波特14日專電）2024威廉波特世界少棒錦標賽台灣隊今天首戰對加拿大隊，代表亞太區出戰的桃園市龜山國小少棒隊在第3局一次攻下5分，最後以8比0獲勝晉級，將在台北時間17日凌晨5時對澳洲隊。

世界少棒聯盟（LLB）在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉辦的世界少棒錦標賽14日進行首日賽程，代表亞太區出賽的桃園市龜山國小少棒隊今天首戰加拿大隊，在大批台灣僑胞揮舞國旗助陣下，氣勢高昂。

1局上，1棒邱唯喆首先登場保送1壘，2棒邱志愷揮棒未上壘，邱唯喆快速登上3壘，第1局台灣隊未得分留下殘壘。1局下，投手賴承希先發，台灣小將靠精準守備，加拿大隊未得分。

2局上，6棒林淳儀2壘附近滾地球登上1壘，8棒賴承希在加拿大選手漏接下登上1壘，壘上有2人，有得分機會。9棒莊傑恩2好3壞下揮棒遭封殺，留下2殘壘。2局下，加拿大隊進攻，投手賴承希熟練控球，台灣隊未失分。

3局上，台灣隊打擊火力全開，10棒胡諺鈞與11棒游騰皓因加拿大投手控球狀況，陸續登上1、2壘，12棒陳泊瑋短打上1壘，首次形成無人出局滿壘。邱治愷揮出中間安打加盜壘，台灣隊進帳2分，彭乙晏獲保送再度形成滿壘，余家睿適時揮出左外野安打，一次獲得3分，林聖凱揮出安打後再度形成滿壘，但未能延續攻勢。

3局下投手賴承希穩定控場，加拿大選手連續3人出局。台灣小將第3局一次獲得5分，首戰勝利近在眼前。

4局上，加拿大隊更換投手，控球不穩頻見暴投，但台灣隊亦未得分。4局下，賴承希繼續先發，接連投出穩定直球，連續3陣3名打者。

5局上，台灣隊繼續搶攻，陳泊瑋左外野安打登上1壘，邱治愷犧牲打，陳泊瑋登上3壘，彭乙晏揮出右外野一壘安打，獲得1分，廖宣澔揮出2壘安打2、3壘有人，加拿大更換投手仍頻頻失誤，台灣隊再獲2分，5局上獲3分，以8比0領先。

5局下，賴承希繼續先發，之後換上邱志愷，加拿大隊無法突破零分限制。

第6局，兩隊皆未得分。台灣隊終場以8比0獲勝晉級，將在台北時間17日凌晨5時對澳洲隊。（編輯：唐佩君）1130815