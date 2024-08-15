台僑力挺台灣少棒 包車赴威廉波特座位難求

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（中央社實習記者龔芸可威廉波特15日專電）為了助威參加美國威廉波特少棒賽的台灣隊伍，台僑特地包下遊覽車，從紐約及紐澤西地區抵達比賽現場，大力支持今年代表亞太區出賽的桃園市龜山國小少棒隊。

第77屆世界少棒錦標賽在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉辦，台灣隊終場以8比0大勝加拿大隊晉級。大紐約區台灣同鄉會先前發起包車觀賽活動，短短數週便吸引許多台僑報名，車票一位難求。

從紐約出發至威廉波特車程超過4小時，參與包車活動的多數台僑仍熱血前往球場觀賽，期望親自為台灣小將們加油。

大紐約區台灣同鄉會會長詹士敦表示，發起包車活動，主要就是為了年事已高的台僑長輩們，讓他們不需要自行驅車前往，更方便也更安全。

北澤西台灣同鄉會會長呂佩璜說，在美台僑們一直相當關心台灣少棒，這次的包車活動也是各地同鄉會自願發起，希望能用行動支持小朋友們。

呂佩璜補充，自己是土生土長的桃園人，家鄉就位在龜山國小附近；甚至龜山國小少棒隊的教練干易哲都是自己國中同學的兒子，讓她感覺自己和龜山國小有某種神奇的緣分，使她更加投入這場賽事中。

紐約台灣會館老人中心會長紀慶華表示，球賽現場的氣氛很棒、很熱情，台灣人能群聚高喊「台灣」是相當難得的事情，還能看到可愛有活力的台灣小將們，輸贏倒不是最重要的事情。

紀慶華說，很多台僑都是從小看著少棒賽長大。他表示自己以前三更半夜還緊盯著電視轉播，看到台灣拿到冠軍會非常興奮，因為當時台灣能在國際舞台被世界看到的機會並不多。因此，他對台灣少棒有著相當深刻的情懷。

龜山國小少棒隊接下來將於台北時間17日凌晨5時迎戰澳洲隊，目標挑戰冠軍，盼能創下隊史參賽最佳成績。（編輯：韋樞）1130815

桃園市龜山國小少棒隊在美國威廉波特世界少棒錦標賽完封加拿大隊，賽後接受各界祝賀。中央社實習記者龔芸可威廉波特攝 113年8月15日