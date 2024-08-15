台僑力挺台灣少棒 包車赴威廉波特座位難求
2024/8/15 20:48（8/15 21:06 更新）
（中央社實習記者龔芸可威廉波特15日專電）為了助威參加美國威廉波特少棒賽的台灣隊伍，台僑特地包下遊覽車，從紐約及紐澤西地區抵達比賽現場，大力支持今年代表亞太區出賽的桃園市龜山國小少棒隊。
第77屆世界少棒錦標賽在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉辦，台灣隊終場以8比0大勝加拿大隊晉級。大紐約區台灣同鄉會先前發起包車觀賽活動，短短數週便吸引許多台僑報名，車票一位難求。
從紐約出發至威廉波特車程超過4小時，參與包車活動的多數台僑仍熱血前往球場觀賽，期望親自為台灣小將們加油。
大紐約區台灣同鄉會會長詹士敦表示，發起包車活動，主要就是為了年事已高的台僑長輩們，讓他們不需要自行驅車前往，更方便也更安全。
北澤西台灣同鄉會會長呂佩璜說，在美台僑們一直相當關心台灣少棒，這次的包車活動也是各地同鄉會自願發起，希望能用行動支持小朋友們。
呂佩璜補充，自己是土生土長的桃園人，家鄉就位在龜山國小附近；甚至龜山國小少棒隊的教練干易哲都是自己國中同學的兒子，讓她感覺自己和龜山國小有某種神奇的緣分，使她更加投入這場賽事中。
紐約台灣會館老人中心會長紀慶華表示，球賽現場的氣氛很棒、很熱情，台灣人能群聚高喊「台灣」是相當難得的事情，還能看到可愛有活力的台灣小將們，輸贏倒不是最重要的事情。
紀慶華說，很多台僑都是從小看著少棒賽長大。他表示自己以前三更半夜還緊盯著電視轉播，看到台灣拿到冠軍會非常興奮，因為當時台灣能在國際舞台被世界看到的機會並不多。因此，他對台灣少棒有著相當深刻的情懷。
龜山國小少棒隊接下來將於台北時間17日凌晨5時迎戰澳洲隊，目標挑戰冠軍，盼能創下隊史參賽最佳成績。（編輯：韋樞）1130815
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