台灣小將再戰威廉波特 賽前大滿貫遊行氣勢高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原威廉波特13日專電）美國威廉波特少棒賽將於明天開賽，代表亞太區的桃園市龜山國小小將今天全員參與賽前盛大遊行。台灣隊已連續3年打進世界少棒錦標賽，吸引沿街觀眾熱烈歡呼。

世界少棒聯盟（LLB）在賓州威廉波特（Williamsport）舉辦的世界少棒錦標賽，已經有77年歷史。贏得2024亞太區冠軍代表出賽的桃園市龜山國小少棒隊，今天全員出席在威廉波特歷史悠久西4街舉行的大滿貫遊行（Grand Slam Parade）。

台灣小將們8日抵美，隔日入住選手村，在時差狀況下，已進行5日練習。有台僑對於龜山國小再度代表台灣出賽感到十分興奮，球隊練習期間遠道驅車前往致意。

龜山國小校長丁伯強說，小朋友都進入備戰狀況，教練也都把狀況調整到最好，期待有更好的表現讓大家知道。

他說，用平常心，教練都讓小朋友盡力讓平常表現最好的表現出來。不要太緊張，就當作一場很重要的比賽放在心上，盡力去完成就好。

威廉波特市區舉行的世界少棒錦標賽大滿貫遊行已有18年歷史，上屆有3500人參與，吸引超過4萬名觀眾，是地區年度盛事。不少民眾一早已排隊占位，包括台灣隊，今年有超過20支來自世界各地的球隊加入遊行。

來自台灣的小選手們吸引沿街觀眾熱烈掌聲歡呼，在遊行車上為民眾拋接簽名球，教練團隊與遠道而來的台僑也持國旗加入隊伍。由於台灣隊已連續3年參賽，民眾都不陌生。

龜山國小已第4次前往美國參加少棒世界賽，首場賽事將在台灣時間15日清晨5時出戰加拿大隊。同組分區包括澳洲、古巴、歐洲代表隊伍。（編輯：田瑞華）1130814

世界少棒聯盟（LLB）在賓州威廉波特舉辦世界少棒錦標賽，桃園市龜山國小少棒隊隊員13日在賽前遊行為沿街民眾拋接簽名球。中央社記者廖漢原威廉波特攝 113年8月14日

世界少棒聯盟（LLB）在賓州威廉波特舉辦世界少棒錦標賽，台灣隊小球員13日在威廉波特市區舉行的盛大遊行中氣勢高昂。中央社記者廖漢原威廉波特攝 113年8月14日

台灣少棒代表隊連續3年出戰威廉波特，民眾熱情歡迎，小球員13日在賽前遊行開心與沿街民眾互動。中央社記者廖漢原威廉波特攝 113年8月14日