國中硬式棒球聯賽 台中市中山完成2連霸

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）國中硬式聯賽台中市中山國中昨天冠軍戰靠著先發投手李昀昊6.2局失1分好投，率隊以4比1擊敗台南市民德國中、完成2連霸，抱回隊史第3座冠軍盃。

中山國中上屆拿下睽違29年的冠軍，112學年度國中棒球聯賽（硬式組）尋求連霸，昨天冠軍戰2局下先有突破，利用兩次四死球保送、李昀昊適時敲出安打先馳得點，接著再靠趁傳搶下分數。

中山3局下再起攻勢，靠著民德游擊手失誤製造機會，中山吳聖智、鄭育丞二壘安打連發，再添保險分。

中山先發投手李昀昊展現壓制力，前3局僅被敲出1安打，直到4局上被民德陳金豐、陳軒奇都敲出安打失掉1分，7局上2人出局後，再因為保送、被敲安打、觸身球保送，讓對手攻占滿壘，中山換投、由邱聖安接替，抓下最後一名出局數，守住勝果。

李昀昊昨天總計投6.2局僅被敲出4安打，投出5次三振、2次四死球，拿下勝投與賽會最有價值球員（MVP）大獎；總教練藍文權表示，李昀昊先前受傷一段時間，僅在預賽投一場，冠軍戰提醒他控球為主，把球投在邊邊角角，讓民德打者打不好，不用刻意催球速。

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李昀昊表示，開賽首局會緊張，但有分數進來後就越投越有自信，本來想要完投，最後狀況有點多沒能如願、有點可惜，能拿到MVP大獎，想感謝教練張朝盛在受傷這段時間一直幫忙調整投球機制。

中山完成連霸，藍文權坦言「很難！不容易」，感謝球員這麼拚，有把練習的東西表現出來，不驕傲才能持續進步，感謝台中市政府教育局及運動局對基層棒球的補助。（編輯：李亨山）1130318