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國中硬式棒球聯賽中山擊敗新明 17日與民德爭冠

2024/3/16 17:18（3/16 17:26 更新）
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112學年度國中棒球聯賽（硬式組）4強戰，台中市中山國中（圖）16日與桃園市新明國中交手，中山國中終場以7比0、5局搶勝，挺進冠軍戰。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年3月16日
112學年度國中棒球聯賽（硬式組）4強戰，台中市中山國中（圖）16日與桃園市新明國中交手，中山國中終場以7比0、5局搶勝，挺進冠軍戰。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年3月16日
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（中央社記者謝靜雯台北16日電）國中硬式棒球聯賽台中市中山國中今天4強與桃園市新明國中交手，中山4局上攻下5分奠定勝基，先發左投鄭右宏5局無失分好投壓制，終場以7比0、5局搶勝，明天將與台南市民德爭冠。

上屆國中棒球聯賽（硬式組）冠軍戰組合台中中山國中、桃園新明國中本屆4強就強碰，中山3局上率先突破，邱聖安敲出安打，接著新明三壘手發生失誤，顏鉑勛補上安打先馳得點。

新明3局下同樣有得分機會，彭成安敲出安打，盜壘上到得點圈，許梓奕敲出深遠左外野飛球，眼看即將落地，被中山左外野手吳聖智美技接殺、翻轉氣勢。

中山4局上吳壬睿敲出安打，新明一壘手發生失誤，鄭右宏補上安打送回隊友，邱聖安擊出滾地球，再造成新明二壘手失誤，新明雖換投，仍被中山鄭育丞掃出三壘安打，加上投手暴投自亂陣腳，中山單局灌進5分、拉開領先差距，5局上再多添1分保險分。

中山左投鄭右宏今天扛先發，有隊友穩定守備表現當後盾投來更有信心，以63球投完5局，只被敲出4安打，投出2次三振、沒有四死球保送、也是球隊搶勝一大功臣。

中山總教練藍文權表示，今年第一次對到新明，不管對手是誰，都提醒球員把打擊、守備確實做好，自32強開始碰上長安、民和、泰源、新明都是強隊，球員有越打越好的趨勢。

中山今天守備0失誤，左外野手吳聖智、三壘手鄭皓南都有美技演出，尤其國二吳聖智在3局下以及5局下最後一個出局數都接殺難度高的球，藍文權稱讚他的球感好、判斷快，外野守備算是不錯。

吳聖智說，大家很想贏、想要達成連霸，能夠有好的守備表現，是因爲在正常訓練結束後，有時還會特守半小時至1小時來加強。

中山明天上午11時將與台南市民德國中爭冠，季軍戰則是在上午9時由新明國中對上新北市二重國中。（編輯：陳政偉）1130316

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