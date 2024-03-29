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寶林茶室食物中毒案 2死6重症均檢出米酵菌酸
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謝國城盃少棒賽 台中大仁、桃園龜山搶勝續命

2024/3/29 18:24（3/29 19:11 更新）
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113年謝國城盃少棒賽敗部冠軍戰台中市大仁國小以4比2擊敗台南市崇學國小，保住晉級生機，下一戰將和台北市福林國小爭奪冠軍戰門票。圖為大仁野手李岳燈。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年3月29日
113年謝國城盃少棒賽敗部冠軍戰台中市大仁國小以4比2擊敗台南市崇學國小，保住晉級生機，下一戰將和台北市福林國小爭奪冠軍戰門票。圖為大仁野手李岳燈。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年3月29日
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（中央社記者謝靜雯台北29日電）謝國城盃少棒賽敗部冠軍戰台中市大仁以4比2擊敗台南市崇學、保住晉級生機，桃園市龜山擊敗以10比0擊敗雲林縣文昌國小續命，明天4強戰桃園龜山將與南投縣新豐國小爭冠軍戰門票。

113年謝國城盃全國少棒錦標賽今天賽前4強確定2席，分別為台北市福林國小、南投縣新豐國小，今天敗部冠軍戰決定最後2張門票。

台南市崇學國小此役推出投手林孟皞先發登板，他5天前也有5局好投率隊搶勝，今天前3局在隊友雙殺守備下力保不失分，不過4局上面對第2輪打線時失去壓制力，被台中市大仁前2棒梁博翔、陳柏安接連安打追平比數。

台南市崇學換投手後依舊止不住失血，讓台中大仁羅釩恩敲出超前比數的安打，後續許軒愷、李岳燈也接棒敲安，台中大仁靠著接連5支安打攻下4分、奠定勝基，順利搶勝。

台中大仁總教練劉睿成點名李岳燈補上的長打、幫助球隊多添2分保險是關鍵，也透露李岳燈今天賽前本屆比賽累積吞了5次三振，還被調侃是「5K燈」，今天總算挺身而出，2打席都敲出安打、扮演球隊搶勝功臣。

李岳燈表示，前幾天打擊頭部動作跑掉沒有看球，經過教練調整和鼓勵後走出低潮，用安打回報他們繼續擺放中心棒次的信任，「那時候很難過、壓力很大，但教練說別人也有這樣歷經過，要自己去調整，因為以後也有可能會遇到。」

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台中市大仁本次賽會首場比賽吞敗、落入敗部，拉出3連勝從敗部復活挺進4強，劉睿成指出，因為去年打到4強，所以這次也設定相同目標，下一戰將和台北市福林國小爭奪冠軍戰門票。

桃園市龜山昨天比賽不敵台北市福林，今天在隊長余家睿開賽3分砲帶領下，以10比0提前「扣倒」雲林縣文昌國小，身為衛冕軍的龜山國小，接下來4強對手將是南投縣新豐國小。（編輯：陳政偉）1130329

#台中市
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