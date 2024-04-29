中國對Tiktok事件表現克制 因戰略價值不如華為

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（中央社台北29日電）美國要求短影音平台TikTok（抖音國際版）必須與中國母公司字節跳動「斷開連結」，否則祭出禁令。華爾街日報報導，中國政府在TikTok事件表現克制，與捍衛華為成為鮮明相比，這反映TikTok的戰略價值不如華為。

美國總統拜登（Joe Biden）25日簽署法案，強制TikTok與中國母公司字節跳動「斷開連結」，否則祭出禁止下載TikTok的禁令。

華爾街日報29日報導，中國官員過去在需要抨擊美國時都毫不留情，並曾將美國針對TikTok的行動描述為企圖打壓中國公司，是美國虛偽的又一例證。

這項法案令美國與中國的科技戰進一步升溫。不過，最近中國在TikTok事情上表現十分克制。如中國外交部發言人汪文斌24日在例行記者會上，回應記者有關TikTok的提問時表示，「此前已經就美國國會會通過涉TikTok法案闡明了中方原則立場，你可以查閱」。

25日，汪文斌在中國外交部例行記者會上，被問到同類問題時，只表示「我們此前已經就相關問題闡明了原則立場」，並沒有藉機抨擊美國。

中國主要網路監管機構的官員已私下向字節跳動表示，相較於接受出售美國業務的方案，他們更傾向於TikTok被迫撤出美國。

報導指出，中國政府在捍衛TikTok以及另一科技領軍企業華為的手法，形成鮮明對比。

2018年12月，加拿大有關部門應美國檢察官的要求在加拿大機場拘留了時任華為財務長孟晚舟，美國檢方對她提出金融欺詐指控，中美兩國因此發生爭端。幾個月後，美國對華為實施出口限制，不讓華為獲得美國的先進技術，並遊說美國盟友將華為設備從它們的網路中剔除。

孟晚舟被捕導致中國、美國、加拿大之間展開了長達3年的最高級別外交談判。由於中國逮捕了兩名加拿大人，加拿大也參與了談判，有幾個國家的政府將華為設備拒之門外。

報導指，中國政府處理TikTok事件的手法，可能是考慮到多個因素，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當時正訪中。在遭遇美國政府打壓之際，字節跳動超過半數股權由外資擁有，其中包括凱雷投資集團（Carlyle Group）和泛大西洋投資集團（General Atlantic）等。在遭到美國政府打壓後，字節跳動一直試圖與其中資背景保持距離。

不過，知情人士說，中國政府的反應，也反映了TikTok對中國的戰略價值不如華為。中國尋求成為工業和技術強國之際，TikTok對中國的重要性被認為不及華為。

TikTok主要關乎民族自豪感，但華為除了關乎民族自豪感，更被認為對中國國家安全至關重要。

專家認為，TikTok事件不會改變美中之間的地緣政治緊張程度。

「卡內基中國」（Carnegie China）駐新加坡學者莊嘉穎表示，TikTok法案的動向一直非常公開，有關措施的討論也已進行了數月。很多人對TikTok事件的結果屏息以待，但美中之間有很多分歧，包括在俄羅斯、台灣和南海問題上的分歧，這些分歧可能更重要。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130429