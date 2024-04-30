華為手機出貨量重回中國第一 首季獲利大增5倍

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（中央社台北30日電）華為投資控股有限公司今天發布第1季財報，營收比去年同期成長36.66%，獲利更大增564%，已走出被美國制裁後的谷底。最新市調數據顯示，相隔13季，華為首季手機出貨量重回中國第一。

據陸媒上海證券報，華為今天披露2024年第1季財報，當季實現營業收入約人民幣1784.5億元（約新台幣8030億元），年增36.66%；歸母（可歸於母公司）淨利潤約196.5億元，年增約564%。這顯示華為已明顯走出業績谷底。

華為2023年第1季營收雖微增至1321億元，但淨利潤率2.3%為近5年最低，約在30.38億元左右，年減46.1%。

不過華為去年陸續推出重返5G市場的Mate 60系列等新機後，業績與獲利大幅攀升。

華為3月29日發布2023年度報告顯示，2023年全球銷售收入7042億元，較2022年成長逾9%；淨利潤870億元，較2022年增加逾2.4倍。

科技市場分析公司Canalys在26日發布第1季中國大陸智慧手機市場報告。數據顯示，由於Mate和nova系列的熱烈市場迴響，華為歷經13季後重回中國榜首，手機出貨量1170萬支，市占率達17%。

數據並顯示，蘋果iPhone第1季出貨量降為1000萬支，大減25%，在中國大陸排名跌到第5位。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130430