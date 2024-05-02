憂國安疑慮 美擬禁華為等中國電信業者認證無線設備

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國官員今天告訴路透社，聯邦傳播委員會（FCC）將採取行動，以阻止華為、中興通訊及其他被視為對美國國家安全構成疑慮的外國公司認證無線設備。

FCC計劃本月就一項跨黨派提案進行投票，以確保美國市場無線設備的電信認證機構和測試實驗室，不會受到有國家安全疑慮公司的影響。上週，FCC否認華為的測試實驗室有能力參與設備授權計畫。

FCC表示，這項新提案將永久禁止華為和FCC名單上可能構成國家安全風險的實體，避免其「在設備授權計畫中扮演任何角色；同時也為FCC及其國家安全合作夥伴提供必要工具來保障這一重要流程」。

FCC主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）聲明指出，FCC「必須確保我們的設備授權計畫以及受託管理此一計畫的人員，能夠持續因應變幻無窮的安全與供應鏈所帶來的威脅挑戰」。

FCC專員卡爾（Brendan Carr）表示，這項提案將「確保測試實驗室和認證機構在審查電子設備時，遵守FCC的要求，同時也是FCC可以信任的機構。」

對此，華為沒有立即回應路透社的置評要求。

FCC於2022年11月禁止批准華為和中興通訊（ZTE ）最新電信設備；以及禁止海能達通信公司（Hytera Communications Corp）、杭州海康威視數位技術股份有限公司（Hikvision）和浙江大華技術股份有限公司（Dahua Technology）的電信和視訊監控設備。

華為與海康威視2019年遭美國列入出口管制名單，大多數的美國供應商除非取得許可證，否則不得出口貨物或技術給這兩家公司。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1130502