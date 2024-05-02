彭博：華為伸入美國科學界 贊助光學學會研究競賽

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）彭博報導，遭到美國政府列入黑名單的中國電信業巨擘華為正在透過歷史悠久的美國光學學會（Optica）旗下基金會，來秘密提供資金給哈佛（Harvard）等美國大學從事尖端研究。

彭博（Bloomberg News）引述文件資料和知情人士報導，美國光學學會基金會（Optica Foundation）2022年起主辦的一項研究競賽，華為是唯一贊助方。美國光學學會是位於華府的非營利獨立組織，旗下會員對光學的研究，為通訊、生物醫學檢測及雷射等科技提供支持。

報導指出，華為贊助的研究競賽至今已頒發數百萬美元獎金，並吸引了來自世界各地的科學家提出過數百件研究案參賽，其中包括來自一些美國頂尖大學的研究人員，即使這些美國學校禁止他們的研究人員與華為合作。

根據彭博見過的一份非公開文件，美國光學學會基金會「不會被要求標明華為是（競賽）資金來源或計畫贊助商」，且「這份協議的存在與內容，以及簽約方之間的關係，也應該被視為保密資料」。

這些發現暴露出，總部位於中國深圳的華為即使過去幾年受到美國佈下的天羅地網制裁限制，現在仍正在利用上述策略來在國際研究上維持主要贊助方地位。美國的限制是出於擔憂華為技術遭到中國當局利用作為刺探情報工具。

美國光學學會基金會官方網站一共列出11項「早期職業生涯獎金與獎學金」機會，當中除了華為出資的競賽以外，其餘全都有列出個人和企業贊助方名單。而華為贊助的競賽每年獎金高達100萬美元（約新台幣3248萬元），是名單上每年現金獎金第二高競賽的20倍之多。

彭博連絡上華為贊助競賽的申請人、相關大學主管及一名評審，他們都表示不知道華為在這項競賽贊助上扮演的角色。彭博訪問到橫跨不同產業的參賽者也都說，他們以為獎金是由美國光學學會基金會出資，而非來自一個外國實體。

美國光學學會執行長羅根（Liz Rogan）透過聲明告訴彭博，基金會的一些捐款者「傾向身分保密，包括美國的捐款者」，且上述做法並無任何不尋常。

她還說，華為這部分捐款已受過基金會的外部法律顧問檢視，並已獲得基金會的董事會批准。「關於基金會的計畫獲得的資金和支持，我們對美國光學學會基金會董事、美國光學學會董事會及內部工作人員完全透明。」

根據美國光學學會基金會公布的2023年財報，在「最高水準捐款者」一欄列入華為，也就是基金會創立20多年來累計捐款至少100萬美元的捐款者。

美國科技業巨擘Google（谷歌）和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms則僅列入基金會的次高水準捐款者，也就是歷來捐款金額至少達20萬美元。財報中並未明確指出任何捐款的時間、金額及用途。

專於出口管制事務的美國艾金崗波律師事務所（Akin Gump Strauss Hauer & Feld，台灣稱安慶國際法律事務所）合夥人沃爾夫（Kevin Wolf）指出，美國光學學會基金會神秘的財務安排，很可能並未違反美國商務部禁止個人和組織與華為分享科技的規定。

他說，這是因為商務部的規定不適用於華為贊助的競賽徵求的研究種類，也就是專為發表而進行的科學研究；但如果在這方面華為受到商務部制裁，則這類贊助行動很可能就違法。

不過，研究安全的相關專家表示，美國光學學會基金會如此的財務安排缺乏透明度，仍違反了大學精神及美國贊助機構的政策要求，也就是研究人員必須揭露是否受到外國資助。此外，事涉的一些研究也很可能和國防及商業領域有關。（譯者：張正芊）1130502