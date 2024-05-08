美撤部分出口許可 阻供華為晶片
2024/5/8 10:02
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國今天表示，已撤銷部分企業出口許可，不准向中國電信設備製造商華為技術公司運送晶片之類的貨物。
路透社報導，根據知情人士說法，部分企業今天接獲通知說他們的許可被撤銷且立即生效。
遭美制裁的華為上個月剛推出旗下首款人工智慧（AI）筆記型電腦MateBook X Pro，搭載英特爾（Intel）新的Core Ultra 9處理器。
此事引發美國共和黨籍國會議員怒火，認為這表示美國商務部已批准英特爾向華為出售這款晶片。
商務部在聲明中說，「我們撤銷了部分對華為出口的許可」，但不願說明是哪些企業。
然而「華盛頓郵報」引述3名知情人士說法報導，此舉將限制英特爾和高通公司（Qualcomm）售予華為晶片用於智慧型手機和筆電。英特爾不予置評，高通則未立即回覆置評請求。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1130508
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