美媒：中國政府指示電信商2027年前逐步淘汰外國晶片

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（中央社北京12日綜合外電報導）華爾街日報今天報導，中國官員今年稍早時指示多家國內最大電信業者，在2027年前逐步淘汰外國晶片，此舉將衝擊美國晶片巨擘英特爾及超微。

根據華爾街日報（Wall Street Journal），這項2027年最後期限是中華人民共和國工業和信息化部下達，旨在加速北京當局停止國內電信基礎設施使用外國處理器晶片的目標。

在美中關係緊張之際，美國總統拜登（Joe Biden）政府收緊對競爭對手的高科技出口管制，北京當局則持續加大力道以國內替代品取代西方科技。

路透社報導，英特爾（Intel）及超微（AMD）股價今天盤前下跌逾1.5%。

今年3月，英國金融時報（Financial Times）曾報導，中國當局新制定的政府採購規範中，黨政機關及公營企業採購的個人電腦及伺服器，將排除英特爾和超微等美企生產的微處理器，並排除微軟Windows作業系統和外國製資料庫軟體，轉而採購國內產品。（譯者：陳正健）1130412