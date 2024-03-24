英媒：中國令黨政國企買IT設備 排除西方部件系統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）英國金融時報報導，中國當局新制定的政府採購規範中，黨政機關及公營企業採購的個人電腦及伺服器，將排除英特爾和超微等美企生產的微處理器，並排除微軟Windows作業系統和外國製資料庫軟體，轉而採購國內產品。

報導直指，這意味著英特爾（Intel）和超微（AMD）的微處理器將逐漸退出中國政府旗下的個人電腦和伺服器，因為中國加大了用本國技術取代外國技術的力度。

這項報導形容，這一新採購規範是中國以本國技術取代外國技術上邁出的最重要一步，並與美中兩國緊張關係升高所採取的因應措施相呼應。美國正以國家安全為由，對越來越多的中國企業實施制裁，並阻止向中國出口先進晶片和相關設備。

報導指出，自2023年12月26日中國財政部及工信部公布新規範後，中國官員今年已開始遵循其中的個人電腦、筆記型電腦及伺服器採購準則，並將命令貫徹到鄉鎮層級的黨務及政府機關，採購相關設備時，必須購買「安全且可信」的處理器與作業系統。

根據報導，中國信息安全測評中心同時發布「安全且可信」的處理器及作業系統清單，結果全都是中國企業的產品。其中，名單上18家獲准採購的處理器中，包括來自華為與飛騰的晶片，而這兩家公司都名列美國的出口黑名單中。

報導引述知情人士透露，中國各國營企業也被主管機關國資委告知，必須在2027年以前，完成企業內部資訊系統向國產品的過渡。2023年起，這些國營企業必須逐季回報汰換既有系統的進展，但目前仍允許保留一些外國技術。

一名管理IT系統汰換的中國地方政府官員表示，上述標準「是第一批全國適用、推廣信創的詳細且清晰指示」。

報導指出，省、市級財政機關近幾個月已發布10餘份通知，希望確保下級單位遵循上述採購規範；但2名採購官員向FT表示，目前仍有採購搭載外國處理器和微軟Windows系統的空間；深圳一名官員表示，如果採購外國處理器，必須特別登記並說明原因。

報導提到，中國調整這一資訊產品採購規範，是其競逐科技霸權的戰略之一，勢必將衝擊經營中國市場的美國企業，首批受影響者就是英特爾和AMD。中國2023年為英特爾貢獻540億美元銷售額，比重高達27%；對AMD也貢獻230億美元銷售額，比重15%。

對於中國這一新採購規範，微軟和英特爾都拒絕評論，AMD則未回覆置評請求。至於中方，中國財政部、工信部及中國信息安全測評中心也沒有給予回覆。

報導指出，中國信息安全測評中心的通知顯示，中國當局要求這些IT製造商必須提交產品的完整研發文件與程式碼，且在中國完成設計、開發及生產的程度，是評估的最高準則。如此，英特爾或AMD產品獲准列入採購名單的難度可能很高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

浙江省紹興市一名政府機構人士說，他的同事別無選擇，只能習慣國產作業系統，辦公室正在替換裝有外國晶片的舊電腦。經過這次換裝，辦公室每個員工都將有一台中國國產電腦。但安裝Windows系統的舊電腦，仍能在特定情況下使用。

浙商證券分析團隊對此指出，若照此執行，中國2023至2027年必須投資人民幣6600億元（約新台幣2.9兆元），替換政府、黨務機關及8個主要產業的IT基礎設施。（編輯：邱國強/周慧盈）1130324