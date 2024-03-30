更多編輯台推薦新聞：
中職大巨蛋開幕戰湧2萬8618人創新高 徐若熙5局飆5K助龍隊搶勝
運動

中職大巨蛋開幕戰湧2萬8618人創新高 徐若熙5局飆5K助龍隊搶勝

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍
文化

圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍

蘇建文在大巨蛋告別33年裁判生涯 最後一個判決差點掉淚
運動

蘇建文在大巨蛋告別33年裁判生涯 最後一個判決差點掉淚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中美科技競爭加劇 中芯國際2023年獲利暴跌6成

2024/3/30 21:34（3/30 21:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為中芯國際LOGO。（路透社）
圖為中芯國際LOGO。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）隨著中美兩國科技競爭加劇，中國最大晶片製造商中芯國際淨利潤去年暴跌6成。陸媒報導，這是美國2020年對中芯國際祭出制裁以來，該公司淨利潤首次下滑。

觀察者網今天報導，中芯國際28日公布2023年年報顯示，去年營收為人民幣452.5億元（約新台幣2000億元，下同），年減8.61%；淨利潤48.23億元，年減60.25%。

年報顯示，中芯國際去年主營業務收入445.93億元，其中晶圓製造代工為408.75億元，年減9.8%，毛利率減少17.8個百分點至20.1%；其他主營業務收入37.18億元，年增3.5%，毛利率減少4.6個百分點至44.6%。

中芯國際在年報中表示，去年受全球經濟疲軟、市場需求不振等影響，半導體行業週期下行。去年下半年雖然終端市場需求復甦，但整體供應鏈庫存處於高位，庫存消化仍為2023年半導體行業主旋律。

年報稱，受此影響，中芯國際去年晶圓產量607.4萬片，年減19.1%；晶圓銷售量586.67萬片，年減17.4%；而由於生產備貨等因素，庫存量72.4萬片，年增40.1%。

報導稱，隨著中美關係近年不斷惡化，兩國致力爭奪半導體等技術優勢，晶片行業不可避免陷入競爭。美國政府試圖切斷中國企業獲得美國先進技術的供應鏈，收緊對晶片的出口限制。在此背景下，中芯國際在2020年成為美國制裁的目標，原因是美國質疑中芯國際為中國軍方提供技術。

面對未來業務展望，中芯國際說，今年公司仍面臨宏觀經濟、地緣政治、同業競爭和老產品庫存的挑戰，預計公司表現「中規中矩」。雖然在客戶庫存逐步好轉和手機等需求持續回升下，公司能實現平穩溫和成長，但從整個市場來看，需求復甦的強度尚不足以支撐半導體全面強勁反彈。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1130330

延伸閱讀
路透：美中科技衝突 中芯等4家半導體中企首當其衝中芯助華為生產晶片 美國官員：恐違反出口管制美修訂出口限制 加重中國取得美國AI晶片難度彭博：美國籲日韓德荷加緊阻中國取得半導體技術
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.205