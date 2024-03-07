彭博：美國呼籲日韓德荷 加緊阻止中國取得半導體技術

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）今天報導，美國政府正呼籲荷蘭、德國、韓國及日本等盟友，進一步收緊限制防止中國取得半導體技術。

彭博引述知情人士所言指出，美國希望日本企業限制向中國出口晶片製造所需的專用化學品，包括光阻劑（photoresist）。

一名知情消息人士告訴路透社，針對中國客戶在今年銷售限制之前購買的荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）裝置，美國政府正向荷蘭施壓，以阻止ASML為中國客戶提供服務並維修晶片製造設備，這證實了彭博的部分報導。

據報導，美國商務部官員已在上月東京舉行的出口管制會議中，提出這個議題。日本及荷蘭政府希望在採取更嚴厲行動之前，評估當前限制措施造成的衝擊。

對於上述報導，荷蘭外交部不予置評。美國商務部及日本經濟產業省代表未針對詢問作出回應。目前無法立即與ASML取得聯繫。

對於中國能夠在迅速發展的軍事上運用先進晶片，以及強大的處理器，美國官員先前曾特別表達關切。（譯者：陳正健）1130307