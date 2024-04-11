彭博：美國與盟友評估 伊朗即將對以色列發動大規模攻擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）彭博報導，多名情報知情人士透露，美國及其盟國相信，伊朗或其代理人即將針對以色列軍事和政府目標，發動大規模飛彈或無人機攻擊，恐導致以哈戰爭大幅升級。

根據彭博（Bloomberg News），這些不具名知情人士指稱，對於以色列的潛在攻擊可能會在未來幾天內發生，可能會使用高精準飛彈。

其中一位知情人士表示，根據美國和以色列情報部門評估，這更有可能是時間早晚問題，而非會不會發生的問題。

這些知情人士提及，以色列的西方盟友已獲悉，以國政府和軍事設施可能成為目標，但預計民用設施不會遇襲，美國官員正幫助以色列規劃和分享情報評估。

據報導，以色列已告知盟友，以方正在等待這次攻擊發生，之後將再對位於加薩走廊拉法（Rafah）的哈瑪斯（Hamas）發動地面攻擊，不過目前尚不清楚該行動會何時發生。（譯者：陳正健）1130411