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伊朗揚言報復之際 以色列猛烈攻擊加薩中部

2024/4/13 03:06
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（中央社加薩走廊12日綜合外電報導）伊朗威脅要對以色列本月在敘利亞發動攻擊、造成2名伊朗將領死亡進行報復之際，巴勒斯坦居民今天通報以色列對加薩（Gaza）中部地區展開猛烈攻擊。

以哈停火和釋放人質談判停滯不前，外界憂心伊朗近期可能攻擊以色列，由於緊張局勢升溫，法國已建議公民不要前往這個地區。

61歲的巴勒斯坦居民瑞伊斯（Mohammed al-Rayes）告訴法新社，他逃離以色列對加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）的「空襲和砲轟」。

40歲的納瑟（Laila Nasser）也說，整晚「砲火和飛彈襲擊不斷」。

以色列1日針對敘利亞首都大馬士革（Damascus）發動空襲，摧毀伊朗領事館大樓後，以色列表示已加強空防並暫停戰鬥單位人員休假後，這是以軍對加薩最新轟炸行動。

美國總統拜登指出，伊朗「威脅要發動重大攻擊行動」，並指派美軍中央司令部司令庫里拉（Michael Kurilla）赴以色列緊急商議局勢發展。

白宮今天指出，伊朗的威脅依然「真實不虛」。

憂心伊朗可能最近就對以色列展開報復攻擊，美國表示正向中東派遣增援部隊。

美國國防部官員說：「我們正向這個地區轉移更多資產，以強化地區威懾力量並加強對美軍部隊的保護。」（譯者：徐睿承）1130413

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