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以色列：為加薩軍事行動召集兩個後備旅

2024/4/15 04:35
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（中央社耶路撒冷14日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，將就加薩走廊軍事行動儘快召集兩個後備旅。以色列在加薩走廊與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯持續進行戰鬥。

路透社報導，以色列軍方指出：「根據情勢評估，以色列國防軍（IDF）正就加薩前線作戰活動而在召集約兩個後備旅。」但是軍方沒有就此提供進一步細節。

以色列本月稍早從加薩撤出部分部隊，表示他們將就對加薩的進一步軍事行動進行整備，包括對有逾100萬人避難的加薩南部拉法（Rafah）的行動。

以色列正計劃入侵拉法，以殲滅當地的哈瑪斯（Hamas）。儘管總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）承諾於行動前從拉法撤離平民，卻無法消除國際對此一擬議攻勢的疑慮。

與此同時，以色列今天表示，哈瑪斯將人質關押在拉法。尼坦雅胡矢言對當地展開地面入侵。

法新社報導，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）在簡報中說：「哈瑪斯持續將我們的人質扣押在加薩…也有人質在拉法，我們會竭盡所能帶他們回家。」（譯者：何宏儒）1130415

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