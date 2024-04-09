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鐵穹海基版 以色列C-Dome首次部署接戰

2024/4/9 12:50（4/9 13:36 更新）
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裝載有「C-Dome」海基防空系統的以色列軍艦。（圖取自facebook.com/RafaelDefense）
裝載有「C-Dome」海基防空系統的以色列軍艦。（圖取自facebook.com/RafaelDefense）
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（中央社耶路撒冷9日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，他們首次部署名為「C-Dome」的海基防空系統，對付闖入南部城市埃拉特（Eilat）附近空域的「可疑」目標。

法新社報導，C-Dome是用於防禦火箭、飛彈攻擊的鐵穹防空系統（Iron Dome）海基版。

以色列國防軍（IDF）8日晚間通報埃拉特地區出現警報，當地2月成為葉門叛軍「青年運動」（Houthi）彈道飛彈攻擊目標。青年運動是巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）盟友，當時所發射的飛彈均遭以色列攔截。

以色列國防軍（IDF）在今天稍早發布的一份聲明中說：「在埃拉特地區響起警報後，以色列海軍部隊發現一可疑空中目標進入領空。」

「可疑目標後遭C-Dome海基防空系統成功攔截。」以色列方面沒有人員受傷或損失報告。

以色列國防軍發言人不願證實「可疑」目標是否為無人機，但告訴法新社這是「C-Dome首次實戰」。

以色列國有的「拉斐爾先進防衛系統公司」（Rafael Advanced Defence Systems）表示，安裝在德製薩爾6級（Sa'ar 6-class）巡邏艦的C-Dome，使用與鐵穹相同的攔截彈。

陸基的鐵穹防空系統已多次用於攔截哈瑪斯從加薩走廊（Gaza Strip）發射的火箭，鐵穹系統每次發射的成本約為5萬美元。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1130409

#以色列
#法新社
#哈瑪斯
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